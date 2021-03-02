И.о. мэра Харькова выложил тикток-видео о вакцинации

Исполняющий обязанности городского главы Харькова Игорь Терехов завел аккаунт в популярной среди молодежи соцсети Tiktok.
В нем он публикует видео своих выступлений во время заседаний горсовета, в том числе и с шуточным обсуждением таких серьезных тем, как вакцинация.
На видео Терехов обращается к депутатам горсовета с требованием вакцинироваться "прилюдно", те отказываются, мотивируя это тем, что "вакцина - индийская".
Ниже приводим диалог с участием и.о. мэра:
- Терехов: Стас, сделайте ему прививку первому!
- Не хочу!
- Терехов: Сделайте прилюдно ему прививку.
- Я не хочу, еще раз говорю, эту прививку...
- Терехов: Вы обязаны сделать это, чтобы показать своим примером!
- Индийскую прививку делать не буду
- Терехов: Я не понял, что за антиреклама? Все делают а ты нет?
- Pfizer пожалуйста
- Терехов: Купи Pfizer и сделай прилюдно. Я в субботу покатаюсь с вами по подъездам
- Не вопрос
- Терехов: Что значит "не вопрос"? Не делайте ему прививку
- Может раньше умрет, да?
- Терехов: Женя, иди договаривайся!.
На данный момент в Tiktok и.о. главы Харькова всего два видео с несколькими тысячами просмотров. Одно из них посвящено вакцинам, другое - работе харьковского метрополитена. Там под драматическую музыку Терехов кричит на депутатов, угрожая, что уволит их, если те не "наведут порядок".
В общем и целом мэр, очевидно, пытается копировать стиль прежнего мэра города Геннадия Кернеса.