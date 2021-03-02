И.о. мэра Харькова выложил тикток-видео о вакцинации

Исполняющий обязанности городского главы Харькова Игорь Терехов завел аккаунт в популярной среди молодежи соцсети Tiktok.

В нем он публикует видео своих выступлений во время заседаний горсовета, в том числе и с шуточным обсуждением таких серьезных тем, как вакцинация.

На видео Терехов обращается к депутатам горсовета с требованием вакцинироваться "прилюдно", те отказываются, мотивируя это тем, что "вакцина - индийская".

Ниже приводим диалог с участием и.о. мэра:

- Терехов: Стас, сделайте ему прививку первому!

- Не хочу!

- Терехов: Сделайте прилюдно ему прививку.

- Я не хочу, еще раз говорю, эту прививку...

- Терехов: Вы обязаны сделать это, чтобы показать своим примером!

- Индийскую прививку делать не буду

- Терехов: Я не понял, что за антиреклама? Все делают а ты нет?

- Pfizer пожалуйста

- Терехов: Купи Pfizer и сделай прилюдно. Я в субботу покатаюсь с вами по подъездам

- Не вопрос

- Терехов: Что значит "не вопрос"? Не делайте ему прививку

- Может раньше умрет, да?

- Терехов: Женя, иди договаривайся!.

На данный момент в Tiktok и.о. главы Харькова всего два видео с несколькими тысячами просмотров. Одно из них посвящено вакцинам, другое - работе харьковского метрополитена. Там под драматическую музыку Терехов кричит на депутатов, угрожая, что уволит их, если те не "наведут порядок".

В общем и целом мэр, очевидно, пытается копировать стиль прежнего мэра города Геннадия Кернеса.