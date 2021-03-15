На следующей неделе может наступить всеукраинский локдаун

На следующей неделе более 50% регионов Украины могут оказаться в "красную" карантинную зону. После этого правительство должно будет решить, станет ли это критерием для объявления общенационального локдауна.

Об этом в ходе брифинга в четверг, 25 марта, сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко, видео обнародовано в Facebook.

Ганиченко сообщил, что после превышения в Николаевской и Черкасской областях порогов для вхождения в "красную" зону должно состоятся заседание Нацкомиссии по ТЭБ и ЧС, где примут решение о введении в регионах ограничений "красной" зоны.

"На следующей неделе у нас уже может более 50% регионов быть в "красной" зоне. Соответственно, на следующей неделе мы ожидаем решения правительства о том, будет ли превышение 50% регионов в "красном" уровне определяющим критерием для введения общенационального локдауна", - сказал Юрий Ганиченко.

По его мнению, дополнительные ограничения уже нужно внедрять в Винницкой и в Хмельницкой областях. Ровенская, Черниговская и Тернопольская области также вскоре могут войти в "красный" уровень эпидопасности.

Кроме того, по словам эксперта, статистика показывает, что ситуация в Ивано-Франковской области, которая еще с середины февраля ввела жесткий каранатин, стабилизируется, но там до сих пор наибольшее количество активных больных.

Отметим, что ранее премьер Денис Шмыгаль анонсировал общенациональный жесткий карантин, когда "покраснеют" 13 регионов.