В красную зону карантина попали Черкасская и Николаевская области

В четверг, 25 марта, Николаевская и Черкасская области попали в красную карантинную зону.

Всего в ней находится уже 11 регионов, а ранее премьер Денис Шмыгаль анонсировал общенациональный жесткий карантин, когда "покраснеют" 13 областей.

Данные о новом карантинном делении регионов опубликовала пресс-служба Минздрава.

По состоянию на 25 марта в красной зоне находятся:

Киев,

Житомирская область,

Закарпатская область,

Ивано-Франковская область,

Киевская область,

Одесская область,

Сумская область,

Черновицкая область,

Львовская область,

Николаевская область,

Черкасская область.

В оранжевой зоне - такие области:

Винницкая,

Волынская,

Днепропетровская,

Донецкая,

Запорожская,

Кировоградская,

Луганская,

Полтавская,

Ровенская,

Тернопольская,

Харьковская,

Хмельницкая,

Черниговская.

В желтой зоне только одна область - Херсонская.