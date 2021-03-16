 

Covid-19 обнаружили у умершего после прививки от коронавируса провизора из Черновцов

События Сегодня, 17:5340
Covid-19 обнаружили у умершего после прививки от коронавируса провизора из Черновцов

У провизора аптеки военного госпиталя в Черновцах, который умер через 9 дней после прививки Covishield, выявили Covid-19.

Также положительные результаты тестов на коронавирус получили двое его коллег, с которыми он вакцинировался. 

Об этом со ссылкой на руководительницу областного лабцентра Наталию Гопко сообщает "Суспильне". 

По ее данным, в день вакцинации у мужчины не было симптомов коронавируса, проявились они только на следующий день - из-за инкубационного периода вируса. 

Кроме того, по данным гендиректора патологоанатомического бюро Дмитрия Гречко, смерть 60-летнего провизора не связывают с вакцинацией, так как у мужчины была гипертоническая болезнь. Исследование анализов для установления точной причины смерти продолжается.

Напомним, провизор аптеки военного госпиталя в Черновцах сделал прививку от коронавируса 15 марта. Уже на следующий день, 16 марта, у него вдруг случился инсульт, с которым он попал в больницу, где и скончался 24 марта. "Страна" подробно писала об этой истории

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