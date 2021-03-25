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События Сегодня, 22:2444
Переговоры агента НАБУ Шевченко о покупке компонентов для оружия в России опубликовала СБУ

Служба безопасности Украины обнародовала прослушку разговора по делу Семенченко-Шевченко, которая, как считает спецслужба, свидетельствует о незаконном ввозе военных товаров из России в Украину с последующей продажей на украинские оборонные предприятия по завышенным ценам. 

Аудиозапись появилась на Ютуб-канале спецслужбы 25 марта.

На записи человек из ЧВК, обозначенный как Ш (вероятно, агент НАБУ и подозреваемый по этому делу Евгений Шевченко), предлагает собеседнику клистроны, которые используются для запуска ракет зенитно-ракетного комплекса С-300, и говорит, что его компания специализируется на бронетехнике. Он добавляет, что поставляет товар от разных действующих компаний, у которых "есть оборот с "Укроборонпромом". Например, от Житомирского, Харьковского и Львовского бронетанковых заводов.

Собеседник интересуется, имеет ли компания разрешение на работу с государственной тайной, на что Ш честно отвечает, что нет.

Затем приведено обсуждение схемы поставок товара через границу и цены.

В Фейсбуке СБУ говорится, что сейчас Шевченко, а также Андрею Рогозе (фигуранту  уголовных производств и журналистских расследований о коррупционных схемах, связанных с "Укроборонпромом") сообщено о подозрении по ч.2 ст. 333 Уголовного кодекса Украины.

Как сказано в посте на Фейсбуке, руководитель Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Олег Головаш сообщил, что силовики получили "много доказательств противоправной деятельности" ЧВК.

"Установленные Службой факты незаконной поставки оружия из РФ свидетельствуют об отсутствии у организаторов схемы любого желания укрепить обороноспособность нашего государства. Речь идет исключительно о частных мотивах. Полученные данные полностью развеивают миф, что отдельные лица якобы помогали государству. Как вы видите, они закупали эту группу товаров (клистроны - Ред.) по цене в 30 тыс. долларов, а продавали оборонным предприятиям по 200 тыс. долларов. То есть мы видим, что о помощи и отстаивании государственных интересов здесь речь не идет", - цитируются в Фейсбуке слова начальника управления СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Константина Невмержицкого.

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Теги: news, новости, Украина, НАБУ, Шевченко, СБУ, 7dniv, 7dnivinfo  
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