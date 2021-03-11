Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 26 марта 2021

В Украине по состоянию на утро 26 марта 2021 - 1 614 707 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 18 132 новых случаев в сутки.

Умерло 31 461 человек.

Выздоровело - 1 290 158.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1545), Днепропетровской (1358), Львовской (1304), Харьковской (1204) областях и г.. Киев (1164).

18738 человек привито против COVID-19 за сутки 25 марта 2021 в Украине.

174 325 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 174 324 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек.

По областям (по количеству инфицированных):

Киев - 1164 случая / 1850 прививок;

Винницкая область - 848 случаев / 1150 прививок;

Волынская область - 356 случаев / 360 прививок;

Днепропетровская область - 1358 случаев / 1380 прививок;

Донецкая область - 725 случаев / 130 прививок;

Житомирская область - 891 случай / 780 прививок;

Закарпатская - 429 случаев / 510 прививок;

Запорожская область - 519 случаев / 510 прививок;

Ивано-Франковская область - 402 случая / 918 прививок;

Киевская область - 1139 случаев / 1380 прививок;

Кировоградская область - 193 случая / 630 прививок;

Луганская область - 131 случай / 280 прививок;

Львовская область - 1304 случая / 1050 прививок;

Николаевская область - 534 случая / 760 прививок;

Одесская область - 1545 случаев / 330 прививок;

Полтавская область - 669 случаев / 690 прививок;

Ровенская область - 554 случая / 670 прививок;

Сумская область - 633 случая / 1100 прививок;

Тернопольская область - 627 случаев / 820 прививок;

Харьковская область - 1204 случая / 480 прививок;

Херсонская область - 177 случаев / 950 прививок;

Хмельницкая область - 1040 случаев / 240 прививок;

Черкасская область - 704 случая / 1000 прививок;

Черновицкая область - 587 случаев / 330 прививок;

Черниговская область - 399 случаев / 440 прививок.