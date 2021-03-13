Апрельские цены на газ для населения озвучил глава "Нафтогаза"

В четверг, 25 марта, "Нафтогаз Украины" установил цену на газ для бытовых потребителей в апреле на уровне 6,86 грн за кубометр.

Об этом сообщает глава правления Нафтогаза Андрей Коболев, пишет "5 канал".

"Что будут делать другие поставщики, мы пока не знаем, нам самим интересно. Но скоро узнаем. Завтра (25 марта - Ред.) все компании будут объявлять свои цены на апрель. То есть цена "Нафтогаза" будет 6,86 грн за куб. м", - заявил Коболев.

Помимо этого, он рассказал, что для тех клиентов, которые получают газ у "Нафтогаза" в качестве поставщика "последней надежды", цена составит 6,99 грн за кубометр.