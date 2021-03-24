Выплатить коммунистке Александровской 19 тысяч евро за арест в 2016 году ЕСПЧ обязал Украину

В четверг, 25 марта, Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить обвиняемой в покушении на территориальную целостность Украины бывшему народному депутату от КПУ Алле Александровской 19 тысяч евро.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на адвоката Александровской Александра Шадрина.

"Согласно решению ЕСПЧ, принятому 25 марта, Украина должна выплатить 72-летней Алле Александровской, которую обвинили в посягательстве на территориальную государственную целостность и даче взятки, свыше 19 тысяч евро. Из них 15 600 евро - за моральный ущерб и 3563 евро - другие расходы", - сказал Шадрин.

По его словам, суд признал незаконным и безосновательным задержание Александровской 28 июня 2016 года.

"Ее арест на протяжении четырех месяцев признан слишком длительным, а содержание в металлической клетке во время судебного разбирательства - унижающим достоинство", - сообщил юрист.

Он добавил, что государство должно выплатить компенсацию в течение трех месяцев.

Аллу Александровскую задержали 28 июня 2016 года после проведенного у нее обыска, а на следующий день объявили в розыск ее сына.

Коммунистке инкриминировали посягательство на территориальную целостность Украины) и предложение взятки в 9 тысяч долларов мэру города Южный Харьковской области за содействие в принятии горсоветом обращений к парламенту и президенту об изменениях в Конституцию относительно федерализации.