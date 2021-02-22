Два дноуглубительных судна направили в перекрытый Суэцкий канал

Суэцкий канал, где продолжается операция по снятию с мели гигантского контейнеровоза Ever Given, направлены два дноуглубительных судна.

Об этом сообщает международная компания Gulf Agency Company (GAC, предоставляет услуги по судовому агентированию), передает "Интерфакс-Украина".

"Два земснаряда уже отправлены на помощь в операции, которая все еще продолжается", - говорится в сообщении GAC.

Согласно данным системы MarineTraffic, контейнеровоз Ever Given по-прежнему стоит поперек канала.

Как сообщила в четверг администрация Суэцкого канала, навигация будет приостановлена до тех пор, пока контейнеровоз Ever Given не удастся снять с мели. Управляющий директор администрации Суэцкого канала адмирал Усама Рабиа заявил, что 13 судов, находящихся в районе Порт-Саида, собирались попробовать продолжить движение по каналу, однако от этого плана пришлось отказаться.

Контейнеровоз пытаются сдвинуть с места с помощью восьми больших буксиров.

По данным исследовательской компании Alphaliner, в самом канале и на подходах к нему в Красном и Средиземном морях скопилось 165 судов в ожидании открытия прохода.

При длительной блокировке канала судоходные линии могут начать перенаправлять суда в обход, через мыс Доброй надежды, что увеличит время в пути на треть.