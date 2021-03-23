Малоизвестное полотно Ван Гога продали с молотка за 13 миллионов евро

Вчера, 25 марта, в Париже прошел очередной аукцион Sotheby's, на котором продали малоизвестное полотно кисти великого нидерландского художника Винсента Ван Гога, созданное им в 1887 году.

Картина под названием "Scène de rue à Montmartre" ("Уличная сцена на Монмартре" - Ред.), хранилась в частной коллекции одной семьи с 1920 года и никогда с того момента не демонстрировалась публично.

Как передает пресс-служба аукциона Sotheby's "Уличная сцена на Монмартре" была продана больше чем за 13 миллионов евро.

"Лот № 6 был продан за 13 091 250 евро", - уточнили в пресс-службе.