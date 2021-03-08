 

Под суд за распространение в соцсетях фейков о вакцине против Covid-19 пойдет жительница Прикарпатья

События Сегодня, 09:4855
Под суд за распространение в соцсетях фейков о вакцине против Covid-19 пойдет жительница Прикарпатья

В городе Коломые, что в Ивано-Франковской области, женщина распространяла в Facebook ложные слухи о вакцине от коронавируса, которая якобы не прошла все испытания. За это она пойдет под суд.

Об этом сообщила пресс-служба Коломыйского горрайонного суда.

"Жительница Коломыи в сети Интернет на своей странице в Facebook распространила ложную информацию относительно вакцины, которая якобы не прошла всех этапов испытания, это могло вызвать панику среди населения", - говорится в протоколе об административном правонарушении.

Судебное заседание по этому делу назначено на четверг, 8 апреля. Начнется оно в 08:25 (по Киеву).

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События

Под суд за распространение в соцсетях фейков о вакцине против Covid-19 пойдет жительница Прикарпатья
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