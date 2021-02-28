 

Фанат Бандеры, силач от Зеленского и совладелец "Буковеля". Кто победит на выборах в Ивано-Франковской области

События Сегодня, 11:47131
Фанат Бандеры, силач от Зеленского и совладелец "Буковеля". Кто победит на выборах в Ивано-Франковской области

На предстоящих в это воскресенье, 28 марта, довыборах в Верховную Раду на 87 округе в Ивано-Франковской области намечается жесткая борьба.  

Явного фаворита нет, у кандидатов из тройки лидеров - примерно одинаковые рейтинги, а итоги голосования станут маркером для политических раскладов во всей Западной Украине.

Подробности в статье "Страны".

Капитуляция Зверобой и проседание партнера Коломойского

В лидерах гонки - Александр Шевченко, совладелец "Буковеля" и бизнес-партнер Игоря Коломойского, который близок к лидеру партии "За будущее" Игорю Палице (в последнее время Палица постепенно отходит от Коломойского).

У Шевченко по опросам около 30%.

Но в спину ему дышат бывший вице-спикер, свободовец Руслан Кошулинский и силач Василий Вирастюк от "Слуги народа". Их рейтинги разделяет статистическая погрешность в районе 25%.

Огромная разница в рейтингах заставила капитулировать скандально известную Марусю Зверобой, которую выдвигала "Евросолидарность" и которая со своими 7% оставалось далеко позади. Она снялась с выборов, призвав голосовать за Кошулинского.

Ситуация на округе резко изменилась за месяц. Еще в феврале Шевченко был неоспоримым лидером с более 40% поддержки и существенно опережал соперников. Но за две недели до голосования он потерял часть сторонников, в то время, как Кошулинский и Вирастюк наоборот, прибавили.

Позиции Шевченко, считают эксперты, могли ослабнуть из-за ситуации с "Буковелем", когда Ивано-Франковская область вошла в "красную зону". Именно горнолыжный курорт обвинили во вспышке "короны" в регионе. По одной из версий, шум вокруг "Буковеля" - это кампания против Шевченко со стороны его конкурентов на выборах. Еще одна технология против него - это появление двух "клонов" в бюллетенях.

В то же время Шевченко сохраняет высокую поддержку, и хоть и с небольшим отрывом, но оставаясь в лидерах. Его популярность объясняют работой в регионе: новые дороги, рабочие места для местных жителей, финансирование церковных приходов, школ, благотворительность.

У его ближайшего конкурента Кошулинского тем временем - перевес по идеологической линии. Франковщина, родина Бандеры, считается самой "свидомой" на Галичине. И традиционно тут сильны позиции националистов - мэрские выборы во Франковске, например, выиграл свободовец, друг и тезка Кошулинского - Руслан Марцынкив, набрав рекордные 80%. Марцынкив всячески продвигает Кошулинского, делая упор на националистических чувствах местных. Кроме того, к Кошулинскому может перетечь 7% электората Зверобой. 

Однако против свободовца может сыграть экономический фактор.

А именно тот факт, что недавно депутаты от его партии в Коломые единогласно проголосовали за повышение тарифа на воду и теперь он там почти 40 гривен ("Европейская солидарность" тоже подержала рост цен). И это во время карантина и экономического кризиса, когда не все могут позволить себе еду купить. "Зрада" националистов сейчас активно разгоняется по соцсетям. 

Агитация Зе за Вирастюка 

При этом расклады могут измениться из-за участия в гонке Вирастюка.

Многие симпатизируют уроженцу Франковщины, который стал популярным благодаря силовым конкурсам и который считается "новым лицом" в политике ("франковский Кличко", как его называют). Но в минус Вирастюку может сыграть его выдвижение от "Слуг народа" - отношение к ним и к Зеленскому на Галичине, мягко говоря, неоднозначное. 

Зеленский за два дня до выборов решил лично поагитировать за Вирастюка и включить админресурс, сделав это "оригинально" - обсудив по видеосвязи с силачом ход вакцинации в регионе и помощь пострадавшему от карантина местному бизнесу. С Вирастюком на связь вышел губернатор области Андрей Бойчук.

Хотя непонятно, какие полномочия и компетенции вести беседы о вакцинации с президентом у Вирастюка, пока лишь кандидата в нардепы, который не является ни должностным лицом, ни врачом. И тем более официально сообщать о разговоре.     

На фото, которое Офис президента запостил на своей странице в Facebook, - Зеленский у ноутбука, где на экране виден Вирастюк и Бойчук, рядом с Зе - пресс-секретарь Юлия Мендель и зам главы офиса Кирилл Тимошенко.
Фанат Бандеры, силач от Зеленского и совладелец "Буковеля". Кто победит на выборах в Ивано-Франковской области
Плохо завуалированная агитация за Вирастюка вызвала массу сарказма в комментариях.

"Вирастюк - главный врач Ивано-Франковской области? Что за бред?" - возмущается Дима Гончарук.

"А Вирастюк каким боком к вакцинации в Ивано-Франковской области ? Или он там начальник облзлравотдела?" - вторит Сергей Резниченко. 

"Ну а что делать? Как-то надо Вирастюком заинтересовать избирателей. Хотя бы так", - пишет Василий Рубан.

"А что по этому вопросу думает Верка Сердючка?" - иронизирует Наталья Петрова. 
"Это могло бы быть очень смешно, если бы не количество смертей", - замечает Елена Козак.  

Как уже писала "Страна", президенту и его партии победа на этом округе нужна, во-первых, как доказательство, что бренд "Слуги народа" еще жив, во-вторых, как маркер способности провластной политсилы перетянуть на себя националистический электорат.

С учетом того, какими темпами президентская партия теряет поддержку на Юге и особенно на Востоке, ей уже нужно начать работать над своим политическим выживанием с помощью избирателей из других регионов.

В то же время для Кошулинского поражение на Галичине, базовом регионе националистов, поставит под сомнение будущее его партии как общенациональной политической силы.

Если победит Шевченко, это станет щелчком по носу и "слугам", и "Свободе", и "ЕС". А также укрепит позиции Игоря Палицы.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Франковск, 7dniv, 7dnivinfo, довыборы  
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Новости по теме

Карантин в Украине снова ужесточают
Карантин в Украине снова ужесточают
28-фев-2021, 20:17
Еще ряд ограничений
Еще ряд ограничений "красной" зоны введут завтра в Ивано-Франковской области
22-фев-2021, 17:29
Волна коронавируса от Прикарпатья идет в другие регионы
Волна коронавируса от Прикарпатья идет в другие регионы
22-фев-2021, 13:10
C понедельника Ивано-Франковскую область внесут в
C понедельника Ивано-Франковскую область внесут в "красную зону" карантина
17-фев-2021, 19:18
"Манька Облигация из Рошен". Как "Свобода" на Прикарпатье начала войну против Маруси Зверобой
1-фев-2021, 18:14

Последние новости

15:47
События
На тонны мусора, плывущие из Украины по реке Тиса пожаловалась Венгрия
15:46
События
В Нью-Йорке решили легализировать марихуану
15:36
События
На летнее время в воскресенье перейдет Украина
14:45
Политика
О чем говорится в новой военной стратегии Украины
14:40
События
Семенченко поехал в СБУ, чтобы получить подозрение
14:37
События
Белорусскую вакцину в кратчайшие сроки потребовал сделать
14:15
Политика
Большинство украинцев (70%) не поддерживают действия участников акции сторонников радикала Сергея Стерненко, которые 20 марта устроили на Банковой погром
11:53
События
Запланированные на второй этап "Ковишилды" в качестве первой дозы пообещал раздать Минздрав
11:47
События
Фанат Бандеры, силач от Зеленского и совладелец "Буковеля". Кто победит на выборах в Ивано-Франковской области
11:44
События
Вакцинацию сотрудников начали в украинских университетах
11:43
События
Степанов объяснил смерти двоих украинцев после уколов "Ковишилдом"
09:49
Экономика
Доллар и евро перед выходными подорожали
09:48
События
Под суд за распространение в соцсетях фейков о вакцине против Covid-19 пойдет жительница Прикарпатья
09:31
События
Малоизвестное полотно Ван Гога продали с молотка за 13 миллионов евро
09:29
События
Два дноуглубительных судна направили в перекрытый Суэцкий канал
09:26
События
Выплатить коммунистке Александровской 19 тысяч евро за арест в 2016 году ЕСПЧ обязал Украину
09:24
События
Апрельские цены на газ для населения озвучил глава "Нафтогаза"
08:51
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 26 марта 2021
Вчера, 2021-03-25
22:24
События
Переговоры агента НАБУ Шевченко о покупке компонентов для оружия в России опубликовала СБУ
22:11
События
Зеленский подписал указ о военной стратегии Украины

Новости ТОП-7

На следующей неделе может наступить всеукраинский локдаун4524
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 24 марта 20213105
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 25 марта 20212711
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 26 марта 20211665
AstraZeneca поменяла информацию об эффективности своей вакцины1193
Несмотря на желание депутатов, отменить перевод часов в Украине, в марте мы все-таки переводим стрелки468
Никак не могут снять с мели гигантский контейнеровоз в Суэцком канале250

Досуг

Как выбрать ИБП для котла
Как выбрать ИБП для котла
Выбор ИБП для котла требует предельно серьезного подхода. На какие моменты стоит обратить внимание.
Сегодня, 14:0967
Как выбрать светодиодную ленту для дома: Кельвин, люмен и другие харакетристики
Как выбрать светодиодную ленту для дома: Кельвин, люмен и другие харакетристики
Рассмотрим, как выбрать светодиодную ленту по характеристикам. Если лента устанавливается в ванной или на кухне, она должна быть герметичной, для потолков можно использовать открытую.
Сегодня, 09:5291
Коврики для йоги. Особенности выбора
Коврики для йоги. Особенности выбора
Занятия йогой прочно вошли в нашу жизнь и все чаще люди интересуются, из какого материала выбирать коврик для йоги, как правильно подобрать его размер и т. д.
Вчера, 14:27157
Клеевая ПВХ виниловая плитка - самое популярное износостойкое напольное покрытие 2021 г.
Клеевая ПВХ виниловая плитка - самое популярное износостойкое напольное покрытие 2021 г.
В 2021-м году клеевая виниловая плитка (ПВХ) (laminat-parketdoska.com.ua) занимает все больше и больше позиций на рынке Украины, что связано с тем, что она является абсолютно влагостойкой, доступной по цене, и в сравнении с ламинатом - не боится ударов и повреждений.
Вчера, 14:11148
Выбираем главный must have весны - санскрин
Выбираем главный must have весны - санскрин
Ничто так не выдает возраст как кожа. Морщинки, пигментные пятна и тусклый цвет – самые первые признаки возрастных изменений. К сожалению, они могут проявляться и в совсем юном возрасте.
24-мар-2021, 21:00187
Де фермеру грошей позичити для підтримання агробізнесу в Україні
Де фермеру грошей позичити для підтримання агробізнесу в Україні
У сільськогосподарському бізнесі дуже важливий усе робити вчасно й швидко реагувати на будь-які зміни.Агровиробникам часто доводиться в досить короткі терміни готуватися до посівної, а також їм нерідко потрібні додаткові гроші.
24-мар-2021, 21:00170

События

На тонны мусора, плывущие из Украины по реке Тиса пожаловалась Венгрия
На тонны мусора, плывущие из Украины по реке Тиса пожаловалась Венгрия
В Венгрии жалуются на тонны мусора в реке Тиса.
Сегодня, 15:4751
В Нью-Йорке решили легализировать марихуану
В Нью-Йорке решили легализировать марихуану
В США законодатели штата Нью-Йорк предварительно договорились о легализации продажи марихуаны в рекреационных целях, что может сделать этот штат 15-м, где легализован каннабис.
Сегодня, 15:4647
На летнее время в воскресенье перейдет Украина
На летнее время в воскресенье перейдет Украина
В ночь на воскресенье, 28 марта, Украина перейдет на летнее время, поскольку Кабмин не принял  нормативных документов об отмене этой нормы. Об этом сообщается на сайте Министерства экономики.
Сегодня, 15:3647
Семенченко поехал в СБУ, чтобы получить подозрение
Семенченко поехал в СБУ, чтобы получить подозрение
Бывший народный депутат Украины Семен Семенченко, которого обвиняют в создании ЧВК, заявил, что ему еще не вручили подозрение.
Сегодня, 14:40100
Белорусскую вакцину в кратчайшие сроки потребовал сделать
Белорусскую вакцину в кратчайшие сроки потребовал сделать
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусская вакцина от коронавируса, которую в республике планируют создать в этом году, должна быть самой лучшей.
Сегодня, 14:3760
Запланированные на второй этап "Ковишилды" в качестве первой дозы пообещал раздать Минздрав
Запланированные на второй этап "Ковишилды" в качестве первой дозы пообещал раздать Минздрав
Все 500 тысяч доз вакцины Covishield, которые поступили в Украину в рамках первой поставки, будут использованы только для первой прививки. 
Сегодня, 11:5365
7 Днів