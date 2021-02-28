Фанат Бандеры, силач от Зеленского и совладелец "Буковеля". Кто победит на выборах в Ивано-Франковской области

На предстоящих в это воскресенье, 28 марта, довыборах в Верховную Раду на 87 округе в Ивано-Франковской области намечается жесткая борьба.

Явного фаворита нет, у кандидатов из тройки лидеров - примерно одинаковые рейтинги, а итоги голосования станут маркером для политических раскладов во всей Западной Украине.

Подробности в статье "Страны".

Капитуляция Зверобой и проседание партнера Коломойского

В лидерах гонки - Александр Шевченко, совладелец "Буковеля" и бизнес-партнер Игоря Коломойского, который близок к лидеру партии "За будущее" Игорю Палице (в последнее время Палица постепенно отходит от Коломойского).

У Шевченко по опросам около 30%.

Но в спину ему дышат бывший вице-спикер, свободовец Руслан Кошулинский и силач Василий Вирастюк от "Слуги народа". Их рейтинги разделяет статистическая погрешность в районе 25%.

Огромная разница в рейтингах заставила капитулировать скандально известную Марусю Зверобой, которую выдвигала "Евросолидарность" и которая со своими 7% оставалось далеко позади. Она снялась с выборов, призвав голосовать за Кошулинского.

Ситуация на округе резко изменилась за месяц. Еще в феврале Шевченко был неоспоримым лидером с более 40% поддержки и существенно опережал соперников. Но за две недели до голосования он потерял часть сторонников, в то время, как Кошулинский и Вирастюк наоборот, прибавили.

Позиции Шевченко, считают эксперты, могли ослабнуть из-за ситуации с "Буковелем", когда Ивано-Франковская область вошла в "красную зону". Именно горнолыжный курорт обвинили во вспышке "короны" в регионе. По одной из версий, шум вокруг "Буковеля" - это кампания против Шевченко со стороны его конкурентов на выборах. Еще одна технология против него - это появление двух "клонов" в бюллетенях.

В то же время Шевченко сохраняет высокую поддержку, и хоть и с небольшим отрывом, но оставаясь в лидерах. Его популярность объясняют работой в регионе: новые дороги, рабочие места для местных жителей, финансирование церковных приходов, школ, благотворительность.

У его ближайшего конкурента Кошулинского тем временем - перевес по идеологической линии. Франковщина, родина Бандеры, считается самой "свидомой" на Галичине. И традиционно тут сильны позиции националистов - мэрские выборы во Франковске, например, выиграл свободовец, друг и тезка Кошулинского - Руслан Марцынкив, набрав рекордные 80%. Марцынкив всячески продвигает Кошулинского, делая упор на националистических чувствах местных. Кроме того, к Кошулинскому может перетечь 7% электората Зверобой.

Однако против свободовца может сыграть экономический фактор.

А именно тот факт, что недавно депутаты от его партии в Коломые единогласно проголосовали за повышение тарифа на воду и теперь он там почти 40 гривен ("Европейская солидарность" тоже подержала рост цен). И это во время карантина и экономического кризиса, когда не все могут позволить себе еду купить. "Зрада" националистов сейчас активно разгоняется по соцсетям.

Агитация Зе за Вирастюка

При этом расклады могут измениться из-за участия в гонке Вирастюка.

Многие симпатизируют уроженцу Франковщины, который стал популярным благодаря силовым конкурсам и который считается "новым лицом" в политике ("франковский Кличко", как его называют). Но в минус Вирастюку может сыграть его выдвижение от "Слуг народа" - отношение к ним и к Зеленскому на Галичине, мягко говоря, неоднозначное.

Зеленский за два дня до выборов решил лично поагитировать за Вирастюка и включить админресурс, сделав это "оригинально" - обсудив по видеосвязи с силачом ход вакцинации в регионе и помощь пострадавшему от карантина местному бизнесу. С Вирастюком на связь вышел губернатор области Андрей Бойчук.

Хотя непонятно, какие полномочия и компетенции вести беседы о вакцинации с президентом у Вирастюка, пока лишь кандидата в нардепы, который не является ни должностным лицом, ни врачом. И тем более официально сообщать о разговоре.

На фото, которое Офис президента запостил на своей странице в Facebook, - Зеленский у ноутбука, где на экране виден Вирастюк и Бойчук, рядом с Зе - пресс-секретарь Юлия Мендель и зам главы офиса Кирилл Тимошенко.