Запланированные на второй этап "Ковишилды" в качестве первой дозы пообещал раздать Минздрав

Все 500 тысяч доз вакцины Covishield, которые поступили в Украину в рамках первой поставки, будут использованы только для первой прививки.

Об этом со ссылкой на главного санврача Украины Виктора Ляшко в Telegram-канале "Коронавирус инфо" сообщает пресс-служба Минздрава.

Ляшко пояснил, что такое решение приняли из-за смены стратегии. Первую партию используют для вакцинации украинцев первой дозой перепарата. Для повторной прививки будет использоваться вакцина "Ковишилд" из следующих поставок. Согласно обновленному плану, вторую прививку происходить не раньше 20-х чисел мая.

В Минздраве напомнили, что раньше планировалось использовать 250 тысяч доз вакцины за 28 дней и на 29-й день вернуться к проведению повторной прививки. Но, следуя рекомендациям ВОЗ и Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике, Минздрав будет использовать наиболее удаленный из разрешенных инструкцией производителя сроков введения второй дозы вакцины - 12 недель.