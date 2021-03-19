Белорусскую вакцину в кратчайшие сроки потребовал сделать

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусская вакцина от коронавируса, которую в республике планируют создать в этом году, должна быть самой лучшей.

Он добавил, что препарат будет произведен по российским технологиям.

Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с главой Минздрава, сообщает пресс-служба.

"Отечественная вакцина - дело чести Гусакова (Главы НАН Беларуси - Ред.) и Пиневича (министра здравоохранения республики - Ред.) , Минздрава и Национальной академии наук, в кратчайшие сроки сделать самую лучшую вакцину", - заявил Лукашенко.

По словам президента, опыт производства вакцин уже есть и у россиян, и у европейцев, и у китайцев, у индусов. "Много кто уже производит эти вакцины. Мы уже кое-что знаем. Мы не на голом месте это делаем", - добавил он.

Лукашенко также рассказал, что в Беларуси создаются дополнительные к российским мощности по производству вакцины, и не исключено, что этот продукт будет в итоге востребован не только в республике, но и в самой России.