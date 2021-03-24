Семенченко поехал в СБУ, чтобы получить подозрение

Бывший народный депутат Украины Семен Семенченко, которого обвиняют в создании ЧВК, заявил, что ему еще не вручили подозрение.

26 марта он отправился в СБУ, чтобы получить его и дать пояснения по делу.

Об этом Семенченко написал в Facebook.

"Информация о том, что меня арестовали и предъявили подозрение не соответствует действительности", - написал Семен Семенченко.

Также он заявил, что едет в СБУ для получения подозрения и дачи пояснений.

"Не собираюсь заворачиваться в пледик, ехать за границу или прятаться от следствия. Сейчас еду в СБУ на Аскольдов (Аскольдов переулок в Киеве – Ред.), чтобы получить подозрение и дать пояснения", - заявил Семенченко

О месте и времени судебного заседания по избранию ему меры пресечения экс-нардеп пообещал сообщить дополнительно. Также он опроверг какие-либо обвинения в свой адрес.

"С удивлением узнал, что… я был объявлен СБУ самым страшным террористом… Я всегда действовал в интересах Украины, я отбрасываю все обвинения СБУ", - написал Семенченко.