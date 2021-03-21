Карантин ужесточает Хмельницкий

В 2021-м году клеевая виниловая плитка (ПВХ) (laminat-parketdoska.com.ua) занимает все больше и больше позиций на рынке Украины, что связано с тем, что она является абсолютно влагостойкой, доступной по цене, и в сравнении с ламинатом - не боится ударов и повреждений.

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