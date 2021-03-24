Кавказцы в Одессе похитила парня вывезли в Киев и требовали у родителей выкуп в миллион долларов

В Одессе банда выходцев из Закавказья в ночь на 24 марта выкрала подростка и потребовала у его родителей выкуп в один миллион долларов, иначе сына они больше не увидят.

Тем временем парня на взятом напрокат авто вывезли в Киев и держали сваязанным в арендованной квартире. Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

По его словам, сотрудники Департамента уголовного розыска Нацполиции и Полиция Одесской области моментально включились в работу и за считанные часы вычислили злоумышленников и продумали оперативную комбинацию.

"Сегодня в Одессе во время передачи части денег в размере 100 000 долларов США задержали 2-х сообщников похитителей. А уже через несколько минут в арендованную квартиру в центре столицы ворвались спецназовцы, оперативники и следователи. Четверых фигурантов задержали на месте", - сообщил Клименко.

Похищенного юношу нашли в отдельной комнате со связанными руками. К счастью, злоумышленники не успели причинить ему вред.

"Правовая квалификация преступлений - вымогательство и похищение человека. Сейчас нам известно, что все похитители - выходцы одной из стран Закавказья. Мы проверяем их уголовную историю и законность пребывания на территории Украины", - добавил Клименко.

По его словам, задержан также и заказчик преступления.