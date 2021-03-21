В Минздраве рассказали о побочных эффектах китайской вакцины CoronaVac

В Минздраве рассказали о китайской вакцине "CoronaVac", которая вчера прибыла в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

Как сообщается, "CoronaVac" - это инактивированная вакцина, то есть состоит из "убитого" вируса. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет.

В ведомстве напомнили, что по результатам исследований, имеющихся на 25 марта 2021 года, эффективность "CoronaVac" составляет 83,5%, но после прививки двумя дозами. При этом дозы вводятся с интервалом от 14 до 28 дней.

Вакцина "CoronaVac" может вызывать такие реакции:

покраснение, боль и отек в месте укола;

лихорадка или озноб;

головная боль, боль в мышцах или суставах, боль в животе, боль в горле;

кашель или насморк;

рвота или тошнота, диарея;

утомляемость, сонливость;

аллергические реакции на коже, слизистой оболочке;

склерома;

спазмы мышц;

отеки век, покраснение глаз.

Врачи пояснили, что такие побочные эффекты являются нормальными и проходят через несколько дней после прививки.

Также в Минздраве напомнили о противопоказаниях для прививки: