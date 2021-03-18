В разборках на автомойке под Одессой застрелили известного криминального авторитета-контрабандиста

В пятницу вечером, 26 марта, в поселке городского типа Лиманское Одесской области застрелили местного криминального авторитета Александра Рожко по кличке Ляма.

В его убийстве подозревают владельца автомойки, к которому злоумышленник приехал на разборки.

Об этом "Стране" сообщил источник в правоохранительных органах.

Александр Рожко известен по многим рейдерским захватам, также в полиции его считают лидером контрабандистов, которые наладили подпольную перевозку металла из Украины в Приднестровье.

Как выяснили правоохранители, Рожко был застрелен из охотничьего ружья, которое было у Вадима С. - владельца автомойки в поселке Лиманское. Рожко приехал на разборки к Вадиму С. и потребовал, чтобы тот ежемесячно платил ему дань. Охранник Рожко выстрелил в автомойщика из травматического пистолета. В ответ владелец автомойки схватил ружье и застрелил Ляму и ранил его охранника.