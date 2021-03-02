Украину ведущим IТ-направлением мира назвала Британская ассоциация

Экспорт IT-услуг из Украины в Великобританию в 2020 году увеличился на 50%, достигнув 350 млн долларов.

В Великобритании ассоциация аутсорсинга признала Украину лучшей страной мира для IТ-аутсорсинга.

Об этом сообщает в Facebook посольство Украины в Великобритании.

Отмечается, что британская организация назвала Украину победителем в ежегодной номинации Delivery Destination of the Year.

"Это очередное признание украинского IТ-сектора, укрепление нашего глобального бренда и серьезный аргумент для украинских компаний во время контактов с потенциальными британскими и другими иностранными заказчиками", – говорится в сообщении.

Отмечается, что именно посольство имело честь представить достижения украинской IТ-индустрии перед профессиональным жюри.

В дипмиссии подчеркнули, что "победа в единственной глобальной номинации – свидетельство успеха отрасли, которая стала настоящим драйвером украинской экономики в 2020 году".

В посольстве добавили, что экспорт IT-услуг из Украины в Великобританию в 2020 году увеличился на 50%, достигнув 350 млн долларов.

"Это сравнимо с топ-3 наших товарных позиций (черные металлы, зерновые и семена масличных) вместе взятых!", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в 2020 году несмотря на общее сокращение украинского экспорта на 4,6%, сокращение не коснулось IT индустрии. Ее объем в денежном выражении вырос на 853 млн долларов. Это позволило увеличить долю IT в украинском экспорте до 8,3%. В 2020 году было экспортировано it-услуг на более чем 5 млрд долларов.