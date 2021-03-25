Сегодня попытаются снять с мели контейнеровоз Ever Given в Суэцком канале

Управление Суэцкого канала заявило, что намерено предпринять сегодня как минимум две попытки снять с мели застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given.

Об этом сообщает AP.

Время начала работ зависит от наступления прилива. Для поднятия контейнеровоза будут задействованы десять буксиров.

В то же время компания-владелец Ever Given намерена сегодня немного разгрузить судно, чтобы уменьшить его тоннаж.

С того момента, как судно село на мель, было извлечено 20 тысяч тонн грунта. Часть кораблей уже пошли в обход Африки из-за сложившейся ситуации.