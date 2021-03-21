Как лично задерживал за убийство в Севастополе в 1996 году Семена Семенченко рассказал генерал полиции

Бывший глава Нацполиции, генерал Вячеслав Аброськин заявил "Стране", что будучи еще старшим лейтенантом милиции в Севастополе, лично принимал участие в задержании Семена Семенченко (тогда он носил имя Константин Гришин и работал официантом в баре) по подозрению в двойном убийстве в 1996 году.

Но затем Гришина освободили из под стражи по решению суда в связи с тем, что он непосредственно не убивал, а только принимал участие.

"Гришин дал показания, что непосредственно не убивал, а только помогал связывать потерпевших", - рассказал Аброськин.

После освобождения, по словам Аброськина, Гришин выехал в Россию. В 1999 году Украина попыталась добиться экстрадиции Гришина, но ей российская сторона отказала.