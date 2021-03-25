Осталась только Херсонская область "желтой" в Украине

По состоянию на утро субботы, 27 марта, в Украине осталась только одна "желтая" карантинная зона – Херсонская область.
Об этом свидетельствует информация, опубликованная Министерством здравоохранения Украины.
В оранжевую зону входят 11 областей:
- Винницкая,
- Волынская,
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Запорожская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Полтавская,
- Тернопольская,
- Харьковская
- Хмельницкая области.
В красную зону входят 12 областей и Киев:
- Житомирская,
- Закарпатская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Киев
- Львовская,
- Николаевская,
- Одесская,
- Сумская,
- Черкасская,
- Черновицкая,
- Ровенская,
- Черниговская.
И только Херсонская область остается "желтой". При этом "зеленых" карантинных зон в Украине не осталось.