Львовянину за футболку с надписью "СССР" вынес приговор суд

Галицкий районный суд Львова приговорил 22-летнего львовянина Владислава Болотникова, которого в сентябре 2020 года задержали за футболку с коммунистическим символом, к году ограничения свободы условно, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком.

Об этом пишет "Судебный Репортер".

Он был признан виновным по ч.1 ст.436-1 УК - публичное использовании символики коммунистического тоталитарного режима. Ему грозило лишение свободы на срок до пяти лет, но суд назначил условное наказание, учитывая совершение нетяжкого преступления и то, что подсудимый положительно характеризуется по месту жительства.

Прокуратура просила два года лишения свободы с освобождением от отбывания наказания на испытательный срок один год.

Во время суда Болотников признал вину и сказал, что раскаивается. Кроме того, он заверил, что не имел намерения совершить преступление и пропагандировать тоталитарный режим. Его адвокат доказывал, что нарушение совершено на бытовом уровне.