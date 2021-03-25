Новые смерти от коронавируса зафиксированы в ВСУ

С начала пандемии коронавируса Covid-19 в рядах ВСУ зафиксировано 55 смертей от этой инфекции.

Два новых трагических случая произошли 25 и 26 марта. Напомним, что всего в больницах Украины на текущий момент находятся более 43 000 заражённых пациентов.

О новых коронавирусных смертях в армии сообщает пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.

"Два работника ВС Украины с 22.03.2021 находились на стационарном лечении в гражданских больницах Киевской области. Несмотря на проведенную терапию, состояние их здоровья резко ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия не имели успеха. Биологическая смерть одного из них была зафиксирована 25 марта, а другого - 26 марта", - рассказали в пресс-службе.

За минувшие сутки, в войсках зафиксировано 251 новых случая заражения, всего в ВСУ болеют 2 528 человек. На самоизоляции находятся 638 военных.

В ВСУ первую дозы вакцины "Ковишилд" получили 18 266 человек, из них 2 138 - военных медиков. За минувшие сутки было привито 960 человек.

В Украине за минувшие сутки выявили 17 424 новых случая заражения коронавирусом, ввиду чего общее число инфицированных в стране возросло до 1 632 131. В результате осложнений, вызванных этой болезнью, умер 31 751 житель Украины (+290 за сутки), однако 1 297 282 (+7124) пациента уже выздоровели.