Президент Украины Владимир Зеленский довольно грубо обратился к политикам с просьбой следить за тем, что они говорят публично, и не дискредитировать вакцинацию от коронавируса в стране, поскольку это усложняет выполнения плана по иммунизации населения.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Количество вакцинированных и темп вакцинации в Украине растут ежедневно. Конечно, эти показатели еще далеки от идеала, но надо признать, что с отставанием от плана вакцинации столкнулись и все страны Европейского Союза. Мы активно работаем для успешного выполнения плана вакцинации в Украине. Для этого важны и готовность общества делать прививки, и обеспечение Украины достаточным количеством вакцин", - сказал глава государства.

По его словам, процесс массовой вакцинации сталкивается с рядом сложностей, в частности с ограничениями на экспорт вакцин из Индии. Также усложняет популяризацию прививок среди населения и высказывания некоторых политиков.

"Однако следует понимать, что положительному решению этого вопроса отнюдь не способствуют, а скорее - сильно мешают и публичные высказывания отдельных украинских политиков. Они начали масштабную и грязную кампанию с целью дискредитации как самой вакцины, так и процесса вакцинации в целом", - заявил Зеленский.

Президент считает, что ради получения быстрой популярности некоторые политические деятели не думают о том, что от их высказывания о вакцинации от коронавируса могут привести к смерти украинцев.

"Я убедительно призываю этих политиков: очень взвешенно подбирайте слова, вылетающие из вашей ротовой полости. Потому что за каждое из этих слов непременно придется отвечать. И перед законом Украины, и перед Богом. Что для вас больший аргумент - решайте сами", - резюмировал Зеленский.

Судя по всему, президент имел в виду слова Порошенко, который назвал индийскую вакцину "г@вном".