В Австрии пенсионер умер на следующий день после прививки Pfizer

В австрийском округе Хорн мужчина в возрасте 88 лет умер на следующий день после прививки от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech, сообщает издание Kronen Zeitung.
В среду пенсионер получил вторую инъекцию препарата. Предположительно, недомогание пенсионер почувствовал уже ночью, а в четверг скончался, несмотря на помощь врачей. Как подчеркивает издание, пока не установлено, есть ли связь между прививкой и смертью — будет проведено вскрытие.
Ранее Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения Австрии сообщило о 43 летальных случаях после прививки Pfizer/BioNtech и AstraZeneca, однако связь с вакцинами не установлена.
Сейчас на рынке Евросоюза авторизованы четыре вакцины против коронавируса: от компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (два контракта до 460 миллионов доз), AstraZeneca (до 400 миллионов доз) и от Johnson & Johnson (400 миллионов доз с опцией дополнительной закупки еще 200 миллионов). При этом ЕС начал испытывать трудности с поставками прививок практически с самого начала кампании по вакцинации.