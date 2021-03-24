МИД Китая ввел санкции против физлиц и организаций из США и Канады

Китай ввел ответные санкции в отношении нескольких физических и юридических лиц из США и Канады из-за ситуации вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР. Об этом сообщает в пятницу агентство Reuters со ссылкой на МИД КНР.

Согласно информации на странице китайского МИД, среди лиц, подпавших под санкции, - глава Комиссии Соединенных Штатов Америки по международной свободе вероисповедания Тони Перкинс и член канадского парламента Майкл Чонг, а в числе организаций - Подкомитет по правам человека в Комитете по иностранным делам и международному развитию Палаты общин законодательного органа Канады. В заявлении подчеркивается, что санкции являются ответом на действия двух стран, которые "22 марта наложили односторонние санкции в отношении соответствующих физических и юридических лиц [граждан и компаний КНР] в Синьцзяне на основании слухов и дезинформации".

Лицам, в отношении которых введены санкции, и членам их семей будет запрещен въезд на территорию Китая, включая Гонконг и Макао. Китайские граждане и учреждения также не смогут вести дела с людьми и компаниями из санкционного списка. Между тем предыдущие санкции Китая в отношении лиц из США, "которые серьезно подорвали суверенитет и интересы Китая в вопросах, связанных с Синьцзяном", остаются в силе, говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что китайское правительство твердо настроено защищать свой национальный суверенитет, безопасность и интересы развития и призывает соответствующие стороны четко понимать ситуацию и исправить свои ошибки. Они должны прекратить политические манипуляции по вопросам, связанным с Синьцзяном, прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая в любой форме и воздерживаться от дальнейшего продвижения по ложному пути.

22 марта Министерство финансов США добавило в свой санкционный список двух граждан Китая в связи с ситуацией в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Под санкции Вашингтона попали глава управления общественной безопасности Синьцзяна Чэнь Минго и заместитель секретаря парткома автономного района Ван Цзюньчжэн, в отношении которых ранее ввел рестрикции и Евросоюз. Введенные Вашингтоном ограничения предусматривают блокировку всей собственности или прав собственности попавших в список лиц на территории США. Также американским физическим и юридическим лицам запрещено заключать какие-либо сделки с фигурантами списка. В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен в официальном заявлении назвал ситуацию в СУАР "геноцидом".