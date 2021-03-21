Премьер Баварии призвал ЕС одобрить вакцину "Спутник V" как можно скорее

Премьер Баварии Маркус Зёдер призвал Евросоюз как можно быстрее одобрить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

"Решение об одобрении "Спутника V" следует принять как можно скорее. Мы должны вынести урок из негативного опыта первых поставок [вакцины]. Сейчас ЕС нужно быстро заключить все необходимые контракты, чтобы получить как можно больше вакцины", - заявил Зёдер в опубликованном в субботу интервью газете Passauer Neue Presse, отметив, что в Европе наблюдаются реальные проблемы с вакцинацией населения.

Ранее премьер Баварии в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung призывал Евросоюз "свободнее мыслить" в вопросе допуска вакцин разных производителей в ЕС и выступил за выпуск российского препарата "Спутник V" в Германии.