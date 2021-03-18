 

Глава "Роскосмоса" обвинили Маска в том что он хочет вывезти ядерное оружие в космос

События Вчера, 22:1864
Глава "Роскосмоса" обвинили Маска в том что он хочет вывезти ядерное оружие в космос

Если ядерное оружие и пригодится, заявил глава "Роскосмоса", то только, чтобы "терраформировать" Землю.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает, что предложение Илона Маска терраформировать другие планеты является предлогом для того, чтобы вывести в космос ядерное оружие.

Об этом Рогозин написал в своем Telegram-канале.

Терраформиирование – изменение климатических условий планеты, спутника или же иного космического тела для приведения атмосферы, температуры и экологических условий в состояние, пригодное для обитания земных животных и растений.

"Тот, кто призывает к "терраформированию" Марса или иных планет, прекрасно понимает, что это лишь предлог для вывода в космос ядерного оружия, которое если и пригодится, то только для того, чтобы "терраформировать" нашу Землю. Причём навсегда", – написал Рогозин.

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