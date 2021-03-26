 

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 28 марта 2021

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Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 28 марта 2021

В Украине по состоянию на утро 28 марта 2021 - 1 644 063 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 11 932 новых случаев в сутки.

Умерло 31 954 человек.

Выздоровело - 1 300 625.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1150), Днепропетровской (1083), Львовской (905), Донецкой (841) и Житомирской (791) областях.
4616 человек привито против COVID-19 за сутки 27 марта 2021 в Украине.

196880 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 196 879 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек.

По областям (по количеству инфицированных):

Киев - 374 случая / 389 прививок;
Винницкая область - 433 случая / 160 прививок;
Волынская область - 185 случаев / 50 прививок;
Днепропетровская область - 1083 случая / 360 прививок;
Донецкая область - 841 случай / 220 прививок;
Житомирская область - 791 случай / 150 прививок;
Закарпатская - 271 случай / 70 прививок;
Запорожская область - 310 случаев / 130 прививок;
Ивано-Франковская область - 307 случаев / 377 прививок;
Киевская область - 769 случаев / 320 прививок;
Кировоградская область - 173 случая / 70 прививок;
Луганская область - 38 случаев / 130 прививок;
Львовская область - 905 случаев / 60 прививок;
Николаевская область - 398 случаев / 160 прививок;
Одесская область - 565 случаев / 40 прививок;
Полтавская область - 174 случая / 400 прививок;
Ровенская область - 296 случаев / 150 прививок;
Сумская область - 562 случая / 120 прививок;
Тернопольская область - 457 случаев / 70 прививок;
Харьковская область - 1150 случаев / 120 прививок;
Херсонская область - 191 случай / 540 прививок;
Хмельницкая область - 676 ​​случаев / 170 прививок;
Черкасская область - 253 случая / 160 прививок;
Черновицкая область - 407 случаев / 160 прививок;
Черниговская область - 323 случая / 40 прививок.

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