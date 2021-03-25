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Украина перевела часы. Точное киевское время сейчас

В ночь с субботы на воскресенье, 28 марта, в Украине перевели часы на летнее время.

Стрелки перевели на час вперед в 03:00.

Сейчас точное время в Киеве такое:

Киев:

Как узнать точное время в Украине

Абоненты мобильных операторов Киевстар, МТС и Лайф могут узнать точное время, набрав единую комбинацию на телефоне: *160# кнопка вызова.

В ответ придет смс, где будет указано текущее время, дата и день недели. Например "в Украине 07:37 воскресенье 28.03.2021". 

Зачем переводят часы

Переводить часы начали в ХХ веке, чтобы рациональнее использовать световой день и экономить энергетические ресурсы.

На летнее и зимнее время сейчас переходят в Европе, хотя в последние несколько лет там ведутся дискуссии, чтобы отменить переход.

В России переход отменили. Перестали переводить стрелки в Донецке и Луганске, где живут по московскому времени.

В Украине не раз поднимали вопрос отмены перевода часов. В 2011 году депутаты Верховной Рады отменили предстоящий переход на зимнее время и страна должна была остаться на летнем времени. Однако затем решение отменили до того, как но вступило в силу, чтобы не создавать неудобств во время проведения Евро-2012 на территории Украины.

В 2021 году законопроект об отмене перевода часов прошел первое чтение. Принять закон за основу до весеннего перехода на летнее время не успели.

Правда, в этот раз говорили о том, чтобы оставить Украину не на летнем, а на зимнем времени.

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Теги: news, новости, Украина, Летнее, время, 7dniv, 7dnivinfo  
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