Россию немедленно выпустить Навального из тюрьмы призвали США и Британия

В МИД Великобритании и Госдепе США призвали власти России оказать медицинскую помощь заключенному оппозиционеру Алексею Навальному, который заявил про ухудшение состояния здоровья.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс потребовал немедленно освободить его.

С таким же заявлением выступили и в МИД Великобритании.

"Мы видели тревожные сообщения об ухудшении состояния Алексея Навального в тюрьме. Мы настоятельно просим предоставить адвокатам доступ к нему и оказать ему медицинскую помощь", - заявили в США.

"Великобритания глубоко обеспокоена сообщениями о том, что У Алексея Навального ухудшается здоровье. Жизненно важно, чтобы он имел доступ к медицинской помощи. Мы продолжаем призывать российские власти к немедленному и безоговорочному освобождению, а также к всестороннему расследованию его отравления", - сообщили в МИДе Великобритании.