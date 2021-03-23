В Харьковской области водитель автомобиля Mercedes сбил 12-летнюю девочку

Она скончалась на месте ДТП.Ребенок перебегал дорожную часть.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции в субботу, 27 марта.

"Сообщение о происшествии на улице Сумской путь в поселке Подвирки поступило в полицию 27 марта около 12:55. 29-летний водитель автомобиля Mercedes совершил наезд на девочку, которая перебегала проезжую часть. От полученных травм ребенок скончался на месте ДТП", - сообщили в полиции.

Сведения о трагедии внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.