Поставки нефти из-за аварии танкера в Суэцком канале остановили в Сирии

В Министерстве нефти Сирии решили ограничить поставки топлива из-за задержек сырья, вызванных блокировкой Суэцкого канала судном Ever Given.

Об этом сообщает Reuters.

Власти пояснили, что такой шаг необходим, чтобы гарантированно снабжать нужными объемами топлива больницы, телекоммуникационные центры, ключевые объекты инфраструктуры, ведь пока неизвестно, когда движение судов через канал восстановится.

Гигантское судно Ever Given, находящееся в долгосрочном управлении тайваньской Evergreen Group, село на мель 23 марта в южной части Суэцкого канала, которая не имеет дублеров. Оно следовало из Китая в Роттердам (Нидерланды). По предварительным данным, контейнеровоз случайно отклонился от курса из-за сильного ветра.

Утром 27 марта судно удалось немного подвинуть после того, как из района происшествия извлекли порядка 20 тысяч тонн грунта. Позже стало известно, что начала двигаться застрявшая в песке носовая часть контейнеровоза.