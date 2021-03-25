На Троещине в Киеве у подъезда нашли тело мужчины с веревкой на шее

В Киеве на Маяковского, 59 в 3:50 у подъезда найдено тело мужчины.

На вид ему было 40 лет. На шее была веревка.

Начато расследование, работают криминалисты. Об этом сообщает Dtp.kiev.ua

Как сообщала "Страна", в Киеве 20 машин "скорой помощи" застряли в очереди, чтобы сдать ковидных пациентов в больницу. "Более 20 автомобилей скорой помощи стоит в очереди, чтобы попасть в 12-ю больницу. Все они приехали, чтобы положить людей под кислородные концентраторы. В середине больнице ситуация не намного лучше - мест уже нет, ставят кровати в столовой", - сообщили очевидцы.