Как Зеленский получил оппозицию внутри СНБО и кто может поставить крест на санкциях

Механизм Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которым полюбил пользоваться президент Владимир Зеленский, начал барахлить.

Как писала “Страна”, на заседании 19 марта СНБО впервые сразу четыре члена Совета (и весьма влиятельных) не поддержали наложение санкций на 19 компаний, которые имеют лицензии на разработку недр. Решение все равно было принято (его спас один голос), но факт показательный. С СНБО явно что-то происходит, потому что дело не ограничилось одним заседанием.

На сайте президента появились указы о введении в действие решений Совбеза от 23, 24 и 25 марта. Об этих заседаниях не было анонсов, как и привычных пресс-конференций секретаря СНБО Алексея Данилова после них.

Более того, по информации “Страны”, не все члены Совета были в курсе них. То ли их не позвали (а такая версия уже гуляет, порождая новые вопросы), то ли напутали с датой (теоретически это возможно).

Почему СНБО дает сбой и как этот инструмент Зеленского будет работать дальше, выясняла “Страна”.

Четверо недовольных

Заседание СНБО 19 марта важно для понимания происходящего с Совбезом. Мы писали, что оно проходило сложно. При обсуждении санкций в отношении 19 юридических лиц, обладающих лицензиями на разработку недр, против них выступили целых четыре члена СНБО. Речь идет о министре внутренних дел Арсене Авакове, генеральном прокуроре Ирине Венедиктовой, вице-премьере-министре по делам временно оккупированных территорий Алексее Резникове и председателе Верховной Рады Дмитрии Разумкове.

Как говорят наши источники в СНБО, тон полемике задали Резников и Венедиктова. Разумков поддержал, Аваков включался не сильно.

Под сомнение была взята обоснованность наложения таких санкций. Прозвучали вопросы о бенефициарах указанных компаний. Дескать, если это граждане России или лица, связанные с поддержкой терроризма, то нужно вводить против этих физических лиц санкции, которые автоматически охватят и их компании.

Решение якобы было принято минимально необходимым числом голосов, и то только за счет того, что Зе в этот день ввел в состав СНБО вице-премьера - министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Почему это важно

Наш источник в СНБО подтверждает информацию, что часть попавших под санкции компаний связаны с бизнесменом Павлом Фуксом. Об этом еще на пресс-конференции после заседания Совбеза спросили у Данилова, однако он не подтвердил и не опроверг связи компаний с предпринимателем. При этом сам Фукс связь отрицает.

О бизнесмене можно сказать, что он лоялен к власти и не занимается лично политикой. В Харькове Фукс поддерживает секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова, который претендует на пост мэра и имеет нормальные отношения с Офисом президента (ОП). Против Фукса не выдвинуто никаких обвинений по части связей с Россией ни в юридической плоскости, ни даже на словах. Поэтому внимание СНБО к нему лично политически объяснить сложно.

Но может иметь значение такой нюанс: якобы в попавшем под санкции бизнесе Фукс имеет партнером Игоря Котвицкого – близкого к Авакову человека. Кстати, Терехов тоже сейчас входит в орбиту главы МВД.

В этой связи были сомнения, подпишет ли президент указ о введении санкций, но он это сделал.

Тем самым Зеленский посылает неоднозначный сигнал представителям всей украинской элиты.

“Внесудебные санкции по политическим вопросам объяснялись принадлежностью фигурантов к пророссийским силам. Борьба с агрессором легко “продается” и внутри страны, и Западу. Всем казалось, что это касается только одного сегмента элиты. Но тут СНБО взялся за чисто экономические вопросы. И напрягся весь правящий класс. Потому что “прилететь” может каждому. И это будет иметь непредсказуемые последствия. Потому что будут подозрения, что лицензии передадут другим - нужным - людям. И вопрос: представляет ли президент до конца, что он делает?”, - говорит политолог Вадим Карасев.

Источник в среде крупного бизнеса разделяет подобные опасения.

"Давайте представим, что санкции СНБО вводятся против Рината Ахметова. Или против СКМ (управляющая компания Ахметова - Ред.). И это автоматически означает, что закрываются все его телеканалы, а его предприятия лишаются лицензий на добычу угля и руды. То есть нет такого бизнесмена больше. Это теоретическое допущение конечно же. Сейчас отношения Банковой с Ахметовым более чем тесные. Но с учетом того как развиваются события ничего исключать нельзя. И это вносит элемент большой нервозности в бизнес-среду", - говорит источник.

Тайные заседания СНБО

Интересны и последующие события, связанные с СНБО. На этой неделе на сайте президента были опубликованы указы главы государства, которые ввели в действие несколько решений Совбеза от 23, 24 и 25 марта. Судя по ним, Совет брался на этих заседаниях за национально значимые вопросы. Например, 23 марта СНБО заслушал доклад “О результатах проведения осмотра разведывательных органов Украины”.

Странно, что об этих заседаниях заранее не сообщалось, и Данилов не общался со СМИ после них (хотя это всегда было пиаром власти и его личным). Ряд наблюдателей заподозрили Банковую в желании скрыть подробности Вагнергейта (скандал с якобы срывом операции спецслужб по выманиванию в Украину членов российский частной военной компании “Вагнера”, среди которых были воевавшие с Украиной на Донбассе).

Потом появилась информация, что о заседании 23 марта некоторые члены Совбеза не были извещены. По другой версии, заседания не было, а напутали с датировкой документов в аппарате то ли ОП, то ли СНБО. На вопросы "Страны" по этому поводу в Офисе президента не ответили.

Если верно, что часть членов СНБО не позвали (а, по нашим данным, речь идет, помимо прочего, о спикере Разумкове, который в это время был в командировке в Евросоюзе), значит, президент начал изолировать в Совбезе тех, кто протестует против его инициатив. И тогда Разумков не случаен.

“Председатель парламента даже демонстративно отказывается поддерживать неоднозначные решения СНБО, показывая, что не хочет нести за них ответственность ни сейчас, ни потом”, - комментирует политолог Руслан Бортник “Стране”.

Дело не только в Разумкове.

Эксперт утверждает, что СНБО из-за решений с экономическим подтекстом оказался в кризисе.

“Совбез показывал, что в политической плоскости для него все правовые границы призрачны. Но те же методы в экономике вызвали сопротивление. Возникли подозрения в коррупции, Данилова начали подозревать в экономических “договорняках”. Зеленский по сути поставил на кон монолитность команды, а, возможно, ее и собственное политическое будущее. Если этот курс будет продолжен, проблемы с принятием решений СНБО продолжатся, не исключены конфликты по линии “Данилов - силовики”, - комментирует политолог.

Ждут решений Верховного суда

Источник в среде крупного бизнеса осторожно комментирует "Стране" возможности открытого бунта против Зеленского части его команды или олигархов.

"Я слышал, что были планы по отмене закона о санкциях через Конституционный суд. Но Зеленский как раз вчера обнулил эту возможность, уволив Тупицкого и еще одного судью КСУ. Это решение юристы считают незаконным. Но на данный момент КСУ уже парализован. В целом для крупного бизнеса не свойственно воевать с властью. Свойственно договариваться. Так было всегда. Порошенко и Янукович также действовали часто по беспределу, хоть и не столь открыто, как сейчас Зеленский через СНБО. Но их терпели. Хотя при первой же возможности нанесли удар - по Януковичу во время Майдана, а по Порошенко накануне президентских выборов. И оба потеряли власть. Так будет и сейчас, если власть Зеленского по каким-то причинам зашатается. Но в ближайшее время ключевое значение будет иметь решения Верховного суда, где сейчас оспариваются указы президента по введению санкций. Если будут приняты решения о незаконности введения этих санкций, то это сделает бессмысленным и введение новых санкций. Потому что все будут понимать, что они временны - до решения суда", - говорит источник.

О ключевой роли Верховного суда пишет и известный юрист Андрей Портнов.

"В ближайшее время главным органом страны станет Верховный Суд. Именно ему предстоит проверить около трёх-четырёх десятков санкционных решений президента и СНБО и указы об увольнений судей КС.

На Верховном Суде будет сосредоточено теперь особое внимание делового мира, средств массовой информации, лидеров общественного мнения и юридической науки.

Фактически именно в ВС в предстоящие несколько месяцев решится, как дальше будет управляться страна — открытыми, состязательными и процессуальными процедурами или единоличными указами", - написал Андрей Портнов.