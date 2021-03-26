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События Сегодня, 17:04110
Судно заблокировавшее Суэцкий канал попытаются вновь снять с мели

В воскресенье, 28 марта, будет предпринята новая попытка снять с мели контейнеровоз Ever Given, которое заблокировало Суэцкий канал.

Предполагается, что для этого будут задействованы дополнительные силы.

Об этом сообщает AP.

По данным журналистов, к месту инцидента выдвинулись еще два буксира. Предполагается, что они будут тянуть судно, пока экскаваторы продолжат расчищать ил и песок с левого борта контейнеровоза.

Работы начнутся в 14:00 по египетскому времени (15:00 по Киеву, - Ред.) и продлятся весь день.

Кроме того, продолжается расследование причин, почему судно село на мель. Глава канала генерал-лейтенант Усама Рабей накануне рассказал журналистам, что сильные порывы ветра – не единственная причина инцидента. Он не исключает технической ошибки и даже человеческого фактора.

Также известно, что глава администрации Суэцкого канала распорядился подготовить судно к разгрузке.

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