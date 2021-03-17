Единый санитарный сертификат о вакцинации вводят в Европе

Путешественников без такого документа заставят проходить тест на коронавирус.

Примерно с 15 июня в Европейском союзе начнет действовать единый санитарный сертификат. Об этом 28 марта в эфире телеканала LCI заявил комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, который курирует вопрос вакцинации в Еврокомиссии.

Документ будет единым на всей территории Европы, в нем укажут персональную информацию о человеке: дату рождения, имя, номер паспорта. Кроме того, в сертификате отметят, болел ли его владелец коронавирусом и получил ли прививку.

По словам европейского комиссара, санитарный сертификат будет не обязательным, однако авиакомпании могут запросить его у пассажиров перед вылетом. При отсутствии документа перевозчики вправе потребовать сделать тест на COVID-19.

Тьери Бретон уверен, что из-за пандемии немногие люди будут путешествовать по Европе ближайшим летом. По его прогнозам, туристический сезон 2021 года будет примерно таким же, как и прошлый.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия предложила создать цифровой "зеленый сертификат" (Green Pass), который позволит гражданам свободно ездить по Европейскому союзу во время пандемии с минимальными ограничениями. Комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс подчеркнул, что наличие такого сертификата "не является предварительным условием для свободного передвижения и никоим образом не дискриминирует граждан".

Во время пресс-конференции политики сообщили, что документ будет доступен бесплатно в цифровом и напечатанном виде, а принимающая сторона не сможет получить или сохранить персональную информацию владельца. Главным элементом станет QR-код, подтверждающий подлинность сертификата.

Известно также, что в штате Нью-Йорк впервые в США начали подтверждать вакцинацию при помощи QR-кода. Новая бесплатная платформа Excelsior Pass Wallet доступна для физических лиц и предприятий и позволяет хранить "паспорт вакцинации" в мобильном приложении, размещенном Apple App Store и Google Play Store. QR-код также можно распечатать.

Сотрудники любого заведения могут просканировать код и убедиться, что посетитель прошел вакцинацию против коронавируса. Однако человеку необходимо показать паспорт, водительские права или другой документ, чтобы подтвердить — "паспорт вакцинации" принадлежит именно ему. Excelsior Pass Wallet является добровольной программой и будет работать наравне с другими подобными.