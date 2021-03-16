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События Сегодня, 20:2358
Альтернативную перевозку товаров рассматривает Китайский бизнес

Китайский бизнес рассматривает транспортировку товаров в Европу по суше через территорию России хорошей альтернативой доставки грузов морем в условиях ее подорожания.

Об этом со ссылкой на источники в отрасли информирует британское издание Financial Times.

По информации журналистов, за январь и февраль 2021 года из Китая в Европу было отправлено более 2 тысяч товарных составов - это в два раза больше, чем за аналогичный период в 2020 году.

Всего за прошлый год число железнодорожных грузоперевозок из Китая в Европу выросло на 50%, а с 2016 года - в семь раз. Причиной этого эксперты называют повышение стоимости транспортировки по морю.

Также авторы публикации утверждают, что быстрое восстановление экономики Китая после пандемии коронавируса позволило стране "доминировать в глобальной торговле во второй половине 2020 года". Из-за введения карантинных ограничений во многих странах вырос спрос на электронные устройства и бытовую технику из КНР. Также по причине долгой доставки морем китайские компании прибегли к альтернативному маршруту - по суще через Россию и страны Центральной Азии.

Вместе с тем доля общего объема китайского экспорта, которая перевозится по железной дороге, остается сравнительно незначительной. Только через один порт Яншань в Шанхае в январе 2021 года было отправлено около 2 миллионов контейнеров. По железной дороге за январь-февраль были доставлены всего 209 тысяч контейнеров.

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Альтернативную перевозку товаров рассматривает Китайский бизнес
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