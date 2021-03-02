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События Сегодня, 20:2573
Как работает черный рынок вакцин в мире и в Украине

Пока в Украине срывается официальная кампания по вакцинации от коронавируса, полным ходом идет продажа вакцин, справок о вакцинации и ковидных паспортов на черном рынке.

Мы уже писали о подпольной VIP-вакцинации в Киеве, когда в одной из частных клиник вакцину Pfizer можно было уколоть за 3 тысячи долларов.

После публикации "Страны" история приобрела широкий общественный резонанс, однако ее власти попытались замять, заявив, что проверки якобы ничего не подтвердили. А сами подпольные прививки остановились.

Но, как нам стало известно от своих источников в медицинских кругах, с недавних пор VIP-вакцинация снова возобновилась. Причем, клиентам доступен не только Pfizer за 2-3 тысячи долларов, но и более доступные вакцины, к примеру, Moderna за 450 долларов.

Впрочем, ковид-торговля - лишь часть глобального черного рынка вакцин, тестов и справок. Он вовсю работает через так называемый darknet (причем, есть предложения и на украинских и российских ресурсах).

На сегодняшний день в "черной сети" порядка 1,5 тысяч объявлений о продаже вакцин.

Но это только вершина айсберга. По каждому объявлению можно связаться с несколькими продавцами, объявления часто шифрованные (рекламируется тест от ковида или справка о вакцинации, но на самом деле можно договориться о вакцине). То есть, речь идет о рынке на миллионы долларов.

"Страна" разбиралась как работает черный ковидный рынок в мире и в Украине, и почем там продаются вакцины от коронавируса.

AstraZeneca - по 500, Sinovac - 750

Еще в январе этого года исследователи американско-израильской фирмы, занимающейся вопросами кибер-безопасности Check Point начали замечать в darknet первые объявления о продаже вакцин от коронавируса.

Darknet — это так называемая "черный" интернет. Просто так зайти туда нельзя - нужно устанавливать специальный браузер Tor, также обязательно нужен VPN. Иначе провайдер просто "не пускает" пользователя по "дарк"- адресам - отображается табличка, что нет интернета, хотя другие, легальные ресурсы, загружаются.

В darknet скрывается реальный IP-адрес и нет доступа к персональным данным, что привлекает в эту сеть массу продавцов самого разного товара, в том числе, наркотиков, психотропных веществ, оружия, поддельной валюты и документов. Также в "черной" сети масса различных подделок и объявлений от разного рода мошенников. Поэтому пользоваться "черной" сетью следует с большой осторожностью.

В darknet есть большой блок российских площадок и, по меньшей мере, одна украинская.

По их адресам можно найти стандартный набор черных рынков в разных странах - кокаин, психотропные вещества, оружие, фальшивые деньги и др. С недавних ор работает также "коронавирусное подразделение", где есть вакцины, справки о вакцинации, ковидные паспорта и др. купить все это можно в долларах, национальной валюте или даже в биткоинах.

Аналитики Check Point, на который ссылается BBC, на середину марта насчитали в "черной сети" порядка 1200 "коронавирусных объявлений". Сейчас их число близится к 1,5 тысячам. Причем, есть объявления на английском, французском, русском и других языках.

В Check Point обнаружили продажу вакцин AstraZeneca за 500 долларов. Johnson&Johnson и российского Sputnik V по 600 долларов и китайской Sinopharm за 750 долларов.

При этом аналитики Check Point начали решили провести эксперимент. И заказали себе китайскую вакцину за 750 долларов, но так ничего и не получили, что заставляет заподозрить - в даркнете вакцины (как и все другое) предлагает немало мошенников.

Прошерстила darknet на предмет продажи вакцин и ковидных справок и паспортов также российская "Лаборатория Касперского". Аналитики промониторили порядка 15 черных площадок (на самом деле их в даркнете сотни). И обнаружила там рекламу вакцин Pfizer/BionTech, AstraZeneca Moderna.

Большинство продавцов были из Франции, Германии, Великобритании и США.  Цена от 165 евро (250 долларов) до примерно 1000 евро (1200 долларов). Средняя цена составляла около 410 евро (500 долларов) — сообщают в "Лаборатории Касперского".

Интересно, что Pfizer, ценник на который в украинской подпольной вакцинальной кампании зашкаливает, в глобальной черной сети - едва ли не самый дешевый. К примеру, продавец из Британии предлагает дозу всего за 150 фунтов или 206,3 доллара. При этом в условиях доставки указано: по миру. Правда, непонятно, как продавец будет доставлять вакцину, если у нее очень жесткие условия по хранению - нужно минус 70-80 градусов.

Связь с "трейдерами" идет через приложения для обмена зашифрованными сообщениями, такие как "Wickr" или "Telegram". Платить можно в том числе, в биткоинах. Скажем, доза того же Pfizer предлагается за 0,004514 биткойна.

"Многие из этих продавцов совершили от 100 до 500 сделок на форумах, что говорит о том, что такие продажи вакцин действительно имеют место", - заявили в "Лаборатории Касперского". Но добавили, что невозможно отследить, сколько в реальности было куплено доз и оригинальные ли они или же речь идет о мошенничестве и подделках.

"В даркнете можно найти все, что угодно, поэтому неудивительно, что продавцы пытаются извлечь выгоду из кампании по вакцинации.  В прошлом году было несколько мошенников, использующих проблему COVID, многие из которых оказались успешными.  На данный момент продаются не только прививки, но и прививочные карты", — пояснил эксперт по безопасности "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов.

Ковид-паспорта и вакцины по-вызову

"Страна" провела свой эксперимент и зашла в darknet. При этом на украинской площадке psycoUA на данный момент никаких объявлений, связанных с коронавирусом вообще и с вакцинами в частности мы не нашли. Сплошная "веселая" фарма - психотропные вещества, травка и пр.

Но есть другая площадка — hydra - которая позиционируется как российская, но работает в том числе, на Украину.

Как работает черный рынок вакцин в мире и в Украине

Там есть несколько объявлений, касающихся ковидной темы.

Как работает черный рынок вакцин в мире и в Украине

В частности, продавец Uglymans Cafe предлагает сертификаты о вакцинации и ковидные паспорта. Цены даны в рублях (от 5000 или 1,8 тысяч гривен) и биткойнах (0,001177768). Но в примечании указано, что продавец работает на Киев, Белую Церковь, Винницу, Вишневое, Вышгород, Днепр, Борисполь, а также города так называемых "ЛНР" и "ДНР" - Алчевск, Брянка, Горловка и др.

Точную сумму продавец пообещал назвать в личных сообщениях.

Сертификат о вакцинации предлагает также продавец под ником Comedy club. Стоимость - от 3,5 тысяч рублей. "Так как на данный момент единой базы вакцинированных в открытом доступе не имеется, то с вероятностью 99% о происхождении твоей справки никто не узнает", - агитирует продавец. Зона покрытия такая же — Киев и пригород, Винница, Днепр, города неподконтрольной части Донбасса.

Сроки изготовления - 1-3 дня, доставка за счет покупателя "анонимной курьерской службой" или обычной почтой. Но прежде нужно предоставить персональные данные — фамилию, имя, отчество, прописку, адрес и др. Есть отзывы от "покупателей".

"Спасибо большое! Теперь я официально привит", - написал один из пользователей 22 марта. Другой добавил, что все отправил и теперь ждет документ.

Продаж вакцины на этом ресурсе мы также не обнаружили, но в чате этого ресурса люди пишут, что продавцы справок и ковидных паспортов берутся также помочь с вакцинацией. Якобы, предлагают Sputnik V по 500 долларов.

Вакцину не высылают. Нужно лично списаться с продавцом, перечислить деньги, после чего в личные сообщения, якобы, приходит адрес, по которому нужно подойти на вакцинацию. Как правило, это прививочные кабинеты частных или государственных клиник. В каких именно городах и клиниках проходит такая подпольная вакцинация прямо не говорится. Но из обсуждений понятно, что это не только Россия, но также Киев, Винница, Днепр. 

При этом киевские врачи, с которыми мы общались о вакцинацией в нас «Спутником» ничего не слышали.

Подпольная вакцинация в Украину вернулась

В тоже время, источники в медицинских кругах Киева заявляют, что в стране вновь началась подпольная ВИП-вакцинация.

Предлагается вакцинация Pfizer по 2-3 тысячи долларов. Но уже не на базе частной клиники (где вакцинаторы "спалились" в прошлый раз), а по разным адресам.

"Есть запись желающих. Доставка идет на чартере в Борисполь, после чего в течение двух часов нужно подъехать, сделать укол. Или, по договоренности, могут подъехать прямо домой, но это будет дороже на 100-200 долларов", — рассказал "Стране" источник.

Также он говорит, что доступна вакцинация Moderna за 450 долларов.

CoviShield и вовсе можно получить за 500-1000 гривен.

"Можно договориться с медиками, которые отказываются прививаться, чтобы они отдали свою дозу. В документы вносятся их данные, но колят вас", — рассказал наш источник.

 

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Теги: news, новости, Украина, Вакцина, черный, рынок, 7dniv, 7dnivinfo  
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