Военные в Мьянме открыли огонь по людям, участвовавшим в траурной церемонии

Протесты в стране не утихают с февраля, когда Вооруженные силы устроили военный переворот, арестовав президента и лидера правящей партии.

Поблизости города Янгона Силы безопасности Мьянмы открыли огонь по людям, которые устроили церемонию прощания по расстрелянным накануне 114 участникам протестов. Об этом сообщает Reuters.

В Баго во время прощания с убитым 20-летним студентом Тхэ Маунг военные открыли огонь по собравшимся людям.

"Пока мы пели (в честь погибшего) песню о революции, появились силы безопасности и начали стрелять в нас. Люди, в том числе и мы, начали убегать, когда военные открыли огонь", — рассказывает очевидец расстрелов и участница церемонии прощания с погибшим.

Ряд стран мира включая США, Великобританию, Германию и Европейский союз высказали свою обеспокоенность ситуацией и решительно осудили насилие. В МИД Британии призывают своих соотечественников покинуть страну. В ООН заявили, что военная хунта должна не иметь доходов от продажи нефти и газа, а также доступа к вооружению.

"Мы приветствуем наших героев, которые пожертвовали жизнями во время этой революции, мы должны победить в РЕВОЛЮЦИИ", — пишут протестующие организации "Всеобщий забастовочный комитет национальностей" в Facebook