Обрушившийся после указа об увольнении Тупицкого сайт КСУ не работает уже третий день

Сайт Конституционного суда Украины, который перестал работать в субботу, 27 марта, сразу после того, как президент Владимир Зеленский отменил указы Виктора Януковича о назначении судьями КС Тупицкого и Касминина, по-прежнему остается недоступным.

Как сообщили источники "Страны" в Конституционном суде, запустить работу ресурса пока не получается.

"В субботу сайт перестал работать. Технические службы пытаются диагностировать, но пока даже предварительно ничего не говорят. Пытаются восстановить работу сайта, но безуспешно, как видите", — сообщил источник.