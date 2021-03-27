О чем книга скандального комбата "Торнадо" Руслана Онищенко

Перед выходными симпатики батальона "Торнадо" издали ограниченным тиражом тюремные мемуары своего комбата Руслана Онищенко-Абальмаза, написанные в Лукьяновском СИЗО.

Книга получила название "Синдром Торнадо".

"Страна" ознакомилась с работой скандально известного комбата.

Книга писалась с претензией на автобиографичность и, как и положено жанру мемуаров, представляет автора Руслана Онищенко-Абальмаза исключительно в позитивном свете эдакого борца за справедливость на протяжении всего его жизненного пути.

В книге автор упоминает многих известных политиков и бизнесменов и их поведение во время трагичных событий на Донбассе.

Труд условно можно разделить на несколько частей - юность автора, служба в армии, первые судимости, становление бизнеса на "копанках", сотрудничество с сепаратистами якобы с целью разведки и сбора данных для какого-то мифического центра (автор часто и многозначительно упоминает это слово и пишет, что там ему в начале войны на Донбассе выписывали разведзадания, хотя СБУ нигде и никогда не упоминала о наличии такого ценного агента, даже после его ареста), участие в милицейских батальонах.

Выгнали из пионеров за спекуляцию лимонами и лавровым листом из Абхазии

В начале повествования автор довольно скомкано рассказывает о своей юности.

Пишет, что с младых ногтей не мог терпеть несправедливости и даже в детском садике "не давал воспитателям прятать в сумках мясо и масло, которое они воровали на кухне", потому что так учил дед-ветеран Великой Отечественной.

Пишет о том, как его выгнали из пионеров из-за того, что он со сверстниками-старшеклассниками организовал поездку в Абхазию и там нарвал мешки лаврового листа и лимонов и продал на базаре в Торезе. За это "сорвали пионерский галстук на линейке перед всей школой". Безусловным авторитетом считал своего деда-ветерана, который, как ни странно, был критично настроен к коммунистическому строю и после изгнания из пионеров похвалил его: "Не нужна Руслану эта красная удавка, и без нее проживет".

Далее автор упоминает какую-то странную историю с изнасилованием сверстницы Юли, "которая сделала его мужчиной", своими земляками в Торезе из-за которой ему в 14 лет срочно пришлось скрываться от милиции в Подмосковной Балашихе у своей тетки. Потом повествует о своей службе в армии - утверждает, что, будучи советским военным, послужил в горячей точке - в Анголе, потом в Прибалтике и, с его слов, даже участвовал в разгоне демонстраций возле Телецентра в 1991 году.

После возвращения из армии описывает работу на шахте и тренером секции рукопашного боя в Торезе. О первой судимости пишет как о недоразумении: армянин - будущий тесть - попросил помочь земляку, специально приехавшему из Армении, забрать долг у жителя Тореза - $50 тысяч.

Со слов Руслана Абальмаза, он решил схитрить - нашел должника и договорился с ним об убийстве кредитора из Армении за долю от долга. Утверждает, что кредитора - друга тестя - убивать не собирался, а просто хотел обмануть должника и заставить вернуть хоть какие-то деньги.

Естественно все закончилось заявлением от должника в милицию о рэкете, и Абальмаза осудили на 7 лет и 6 месяцев тюрьмы. Сидел в колонии в Алчевске, освободился условно-досрочно за примерное поведение. Но, не успев выйти, снова попал в тюрьму на 3 года по обвинению в незаконном хранении боеприпасов.

Утверждает, что при обыске у сожителя матери - Толика-алкоголика - нашли боевую гранату и он взял вину на себя.

Начало войны и охрана для Кропачева и Ляшко

После очередной отсидки, по словам автора, он снова решил удариться в коммерцию. Сначала организовал сбор фруктов и сдачу на переработку. Потом в Глуховском лесу начал вместе с соседом по фамилии Марков нелегальную разработку угля - организовал несколько "копанок-дырок". Со слов автора, его постоянно прессовали местные правоохранительные органы и вымогали процент от прибыли.

Поборы не прекратились, даже когда добыча угля осуществлялась по лицензии, официально купленной у государства.

Автор описывает начало войны на Донбассе.

Рассказывает о криминальных авторитетах, которые до последнего выжидали сигнала от крупных украинских олигархов - хозяев Донбасса, чтобы начать действовать против отрядов Безлера и Гиркина-Стрелкова. Однако, по словам автора, никто не посмотрел на положенцев-авторитетов и их место в воровской иерархии - всех их методично перебили до того, как они смогли организовать сопротивление.

Описывает свою встречу с лидеров горловских сепаратистов Игорем Безлером, так как пытался решить вопрос с возвратом двух фур, груженых углем, которые должны были уйти на Западную Украину его партнеру по бизнесу, но были задержаны на блокпосту. Безлер фуры с грузом не отдал, даже при том что Абальмаз взял на переговоры сослуживца и друга Безлера - Виталия Сенцова.

Зато от Безлера поступило предложение стать у него ротным и получить в подчинение 70 бойцов. Онищенко-Абальмаз якобы отказался, сославшись на то, что будет в Торезе помогать наводить "новый порядок" Сенцову.

Автор пишет, что был настолько влиятельным среди сепаратистов в своем родном Торезе, что с его подачи назначили руководителем города его креатуру - некоего Вову Кота, через которого позже получал документы и пропуска "ДНР", чтобы "помогать СБУшникам и бизнесменам вывозить из оккупированной территории документы и вещи".

Что за документы и какие вещи помогал вывозить Онищенко-Абальмаз под прикрытием "ксив" сепаратистов, тесно общаясь с их начальством в Торезе, он не уточняет.

Хотя об одном донецком бизнесмене из Тореза он пишет часто - Виталии Кропачеве. Его называли неформальным организатором предшественника батальона "Торнадо" - бата "Шахтер". А пока бат "Шахтер" еще не родился, Онищенко-Абальмаз со своими людьми, будучи фактически частью новой власти в Торезе, помогает Кропачеву с охраной его офисов и предприятий. Также по просьбе Кропачева Онищенко со своими людьми обеспечивает охрану нардепу-радикалу Олегу Ляшко, который гастролирует по прифронтовому "Донбассу" с пиар-акциями.

Со слов автора, Ляшко хотел создать перед выборами в Верховную Раду свой батальон - "Украина", однако что-то не заладилось и позже 50 бойцов из несостоявшегося бата Ляшко влились в батальон "Шахтер".

Продавал Березе отжатую сельхозтехнику и захватывал БТРы, идущие в Таиланд

Окончательно Онищенко-Абальмаз решил порвать с "ДНР" после того, как люди Безлера разгромили его базу в Торезе, а его самого подержали в подвале и выпустили за выкуп - $10 тысяч.

После этого он собрал остатки своих людей и выехал в Днепропетровск, где под протекцией Геннадия Корбана и тогдашнего начальника УВД области генерала Виталия Глуховери ему поручили собирать людей для нового добровольческого батальона, который он решил назвать "Шахтер".

Под базу батальона выделили пансионат за чертой Днепропетровска, начали оформлять бойцов в МВД. Со слов автора, сбором документов помогала заниматься его жена - Юлия Мажуть.

Автор долго и подробно описывает, как тратил тысячи долларов собственных денег на укомплектование нового бата - закупал оружие, амуницию. Будто бы Корбан помог ему оформить на 10 человек снайперские винтовки.

Сразу закрадывается вопрос - зачем это было нужно неоднократно судимому предприимчивому дельцу из Тореза Руслану Абальмазу-Онищенко? И сразу напрашивается наиболее вероятный ответ - вероятно Онищенко-Абальмаз не нашел себе место в "молодой республике" и рассчитывал, имея в подчинении целый батальон с оружием и техникой, не только отбить затраченные деньги, но и преумножить.

Сам Абальмаз столкнулся с трудностями при оформлении комбатом - по общей базе МВД он числился как человек с непогашенными судимостями, поэтому не мог пройти спецпроверку и милиционером, а тем более командиром батальона быть не мог. Об этом ему сказал во время личного разговора в кабинете в Днепре генерал Глуховеря и предложил такие позиции, как кинолог, водитель или механик в батальоне.

Онищенко иронизирует, что согласился быть кинологом и "крутить собачкам хвосты". При этом Корбан выдал ему удостоверение своего помощника и он продолжал заниматься батом "Шахтер".

Командиром же назначили друга Олега Ляшка - местного бизнесмена Андрея Филоненко. Позже, как утверждает автор, он "оплатил адвоката, и из Донецка доставили решение суда с мокрыми печатями" о том, что судимости у него все же погашены.

После этого он стал замом комбата Филоненко в звании лейтенанта милиции. Не трудно догадаться, что это за "документ", доставленный из суда уже оккупированного на тот момент Донецка, откуда официальные учреждения были уже эвакуированы. Но, судя по всему время было такое, что на этот фокус закрыли глаза.

Интересно описывает Онищенко и первые боевые вылазки во время которых якобы по просьбе комбата "Днепр-1" и будущего нардепа Юрия Березы он пригнал ему с какой-то площадки по продаже сельхозтехники (фактически выкрал - Авт.) три новых трактора и за это получил от Березы 100 тысяч гривен. Береза интересовался агробизнесом, и Онищенко решил ему помочь с техникой.

Абальмаз оправдывает мародерство тем, что нужна была наличка на доукомплектование батальона. Также в своих мемуарах он описывает свою версию гибели Николая Березового - мужа Татьяны Чорновил.

По версии Руслана Абальмаза, которая расходится с официальной, во время боевой вылазки к укрепрайону в сторону Иловайска, якобы по приказу одного из командиров "Азова" Сергея Коротких (он же Боцман), выдвинули легкобронированный КамАЗ с пулеметчиком в подсолнуховое поле для обстрела укрепрайона сепаратистов.

Снайпер врага сразу же "снял" пулеметчика, и на его место будто бы ринулся Николай Березовой и тут же получил пулю от того же снайпера, от которой впоследствии и погиб.

Вообще о командирах "Азова" - Сергее Коротких и Андрее Билецком - в своей книге Абальмаз отзывается уничижительно, и при всяком удобном случае называет их прихвостнями Авакова и никакими командирами.

Описывает автор тюремных мемуаров и другой случай своего мародерства. Якобы для штурма Иловайска нужна была техника, и ему доложили, что в порту Мариуполя отгружают в Таиланд БТРы новой модели. Конечно же "чисто из патриотичных побуждений" Абальмаз-Онищенко со своими бойцами выдвигаются в порт и банально отжимают несколько БТР, отгруженные по международному контракту, якобы для штурма Иловайска.

Только уговоры Антона Геращенко, генерала Виталия Глеховери и самого министра МВД Арсена Авакова позволяют урегулировать этот дикий случай и вернуть БТР в порт. Как сообщает Абальмаз, взамен Геращенко пообещал выделить два танка.

Описывает автор и свою интерпретацию подготовки штурма Иловайска. Во время планирования операции Антон Геращенко ел бутерброды с красной рыбой, а Юрий Береза давал указания. А потом выпили виски.

"Наркоманы Корчинского" и оправдания мародерства

Любопытно описывает автор опыт сотрудничества с братчиками Дмитрия Корчинского. Якобы по личной просьбе Авакова он принял в свой батальон "Шахтер" 25 человек во главе с Дмитрием Корчинским и выдал им оружие.

Сначала, со слов Онищенко, ему понравилось, как воюют люди Корчинского. Но потом он будто бы застал их в полевой казарме за выпариванием опиатов и устроил Корчинскому скандал, чтобы тот убрал "своих наркоманов". На что Корчинский ему ответил, что не может быть войны без наркотиков. На этой почве у него якобы произошел разрыв отношений с Корчинским и его женой Оксаной, которая, со слов Абальмаза, "пиарилась на доставке раненных" на своих джипах, при том что были свободные кареты "скорой помощи".

Также феерично описывает Абальмаз-Онищенко свой демарш перед Турчиновым, Аваковым и руководством ВСУ в Курахово во время совещания перед штурмом Иловайска, которое проходило в помещении Кураховской ТЭС. Якобы все командиры молчали о своих потребностях и только Онищенко-Абальмаз резко высказался в адрес Авакова и Турчинова, будто бы заявил, что в "Иловайске будет большая беда" и ушел, громко хлопнув дверью.

Автор постоянно подчеркивает, что мародерством якобы он и его бойцы не занимались, а брали кирпич, дерево и прочие стройматериалы только с брошенных разбитых домов, чтобы строить блиндажи. Также он описывает фактический угон 4 больших пассажирских автобусов у частников, якобы по заказу командира "Азова" Сергея Коротких (Боцмана) для перевозки бойцов.

Как мы уже упоминали, кражу сельхозтехники Абальмаз оправдывает "заказами" от Юрия Березы, на тот момент комбата "Днепра-1". Ну а применение к своим же людям рукоприкладства и пыток - военной необходимостью и "крысятничеством" некоторых подчиненных. Например, как-то он со своими вояками избил и скрутил скотчем двух водителей автобусов, которые их перевозили на позиции.

Якобы водители не хотели подъезжать близко к "нулю", опасаясь что снаряды попадут в автобусы и пришлось их проучить. Избиение семерых бойцов своего батальона Онищенко-Абальмаз объясняет тем, что они львовские "крысаки" и хотели, перед тем как уволиться, из его батальона выкрасть рации и другую ценную амуницию, пришлось их "прогнать через строй подсрачниками".

В целом основной посыл книги Онищенко-Абальмаза сводится к тому, что он будто бы все время и до войны, и во время войны всеми средствами боролся с несправедливостью, а "жадные олигархи" засадили его с побратимами в тюрьму потому, что "он мешал их схемам по обогащению" за счет Донбасса.

Конечно же среди своих главных недругов он часто упоминает бывшего президента Петра Порошенко и экс-главного военного прокурора Анатолия Матиоса, который собственно и начинал дело против Онищенко и его подчиненных по батальону "Торнадо", обвиняемых в чудовищных пытках и насилии.

Конечно же все описанное в книге не стоит принимать на веру.

Но, как уже писала "Страна", в ближайшее время Руслан Онищенко-Абальмаз может выйти на волю. После чего тезисы из своего произведения он будет неоднократно еще повторять публично, а возможно, и попытается сделать политическую карьеру.

Последний момент сквозь строки книги читается вполне отчетливо.