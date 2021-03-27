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События Сегодня, 16:5097
Как радикалы избили уличного музыканта в Киеве за песню Моргенштерна

В Украине - новое нападение на уличных музыкантов. "Герои" - снова ультраправые радикалы. На этот раз они избили темнокожего парня за исполнение хита "Кадиллак" Моргенштерна на Крещатике.

Они вынудили юношу на камеру дать обещание больше не петь песни российского рэпера. В противном случае обещали отрезать пальцы. При этом ему дали под дых.

Полиция уголовных дел на этот счет не открывает - хотя инцидент произошел в самом центре Киева и широко разошелся по СМИ. 

Разбирались в очередном витке уличного насилия в Украине

Как возник скандал с уличным артистом

Песни российских рэпперов давно популярны среди украинской молодежи. Подростки поголовно слушают российский хип-хоп, используют песни в ТикТоке и ставят хиты себе на рингтоны.

В этом ряду Моргенштерн не единственный, но весьма известный исполнитель, читающий незамысловатый текст под ритмичный бит. Его песня "Кадиллак" вошла в топ Ютуб-запросов из Украины в 2020 году.

Сейчас он на волне успеха и популярности, а еще несколько лет назад продвинутым среди тинейджеров считался российский рэппер Face, которого слушал сын Порошенко и даже пел про х@й и бургер на концерте Face в Лондоне.

Все уличные музыканты давно перепевают популярные хиты, собирая таким образом слушателей. В Киеве такой фристайл - также популярное явление.

В сети на днях появилось видео, как темнокожий парень исполняет трек Моргенштерна "Кадиллак" у главного входа на станцию метро "Крещатик". Вокруг много людей, которые записывают видео исполнения.

И сразу после песни трое из них решили на камеру поиздеваться над уличным артистом. Праворадикалы - так они себя назвали сами - пригрозили ему расправой, если тот еще хоть раз в жизни будет петь песни российского рэпера. 

"Моргенштерна поешь? В Украине, в центре города Киева нашего стольного поешь?" - начали свои поучения неизвестные. Они заявили, что петь песни Моргенштерна нельзя по той причине, что это "вырождает нашу нацию", а еще потому, что Моргенштерн "москаль".

Парень сразу говорит о том, что понял, мол "больше не повторится", но наезд продолжился: "Нужно дать закрепительный по пузу". 

При этом юноша отходит и защищает руками живот, присаживается на бордюр и клянется матерью, что не будет петь Моргенштерна, чтобы его оставили в покое и не избивали. Атака продолжается, ему заламывают руки и все-равно наносят удар по туловищу.  

"Коллегия праворадикалов постановила, что этот унтер не будет больше вырождать нашу нацию", - заявил один из "активистов". После этого мужчины оставили певца, пригрозив, что начнут отрезать ему пальцы ног и рук, "если ещё раз увидят". "Потому что мы найдем и отрежем тебе палец. Пока - на ноге, а потом уже на руке. Даже на двух. Большой и мизинец", - пригрозил один из бандитов.

При этом непонятно, почему хулиганы, которые избивают парня за "москаля", сами не говорят на украинском языке. Их лица на ролике не видны, но у одного из них ярко выраженный дефект речи - он не выговаривает букву "р". 

Что известно про исполнителя?

Видео инцидента появилось на Телеграм-канале "Харьков 1654". В его описании сказано, что темнокожего парня зовут Денчик. Раньше он уже выступал в Харькове и во Львове, а в Киев приехал, чтобы заработать денег.

"Помните Дэнчика, который выступал на Холодной горе и собирал деньги на зубы? Поехал в Киев подзаработать, а на него местные активисты напали и запретили петь песни Моргенштерна...", - говорится в сообщении.

Как радикалы избили уличного музыканта в Киеве за песню Моргенштерна

Как радикалы избили уличного музыканта в Киеве за песню Моргенштерна

В комментариях действия активистов осудили и назвали неадекватными.

Как радикалы избили уличного музыканта в Киеве за песню Моргенштерна

При этом 23-летний российских рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) в Украине не запрещен. Этим летом у него намечается тур по крупным украинским городам. В июне 2021 года он обещает дать три концерта в киевском "Дворце Спорта" (3 июня), в Харькове (4 июня), в Запорожье (6 июня). Стоимость билетов составит 490-4490 грн. 

В СБУ сообщили, что причин для недопущения Morgenshtern в Украине нет. Проверка проводилась весной 2020 года и может повториться ближе к запланированным датам концертов.

Напомним, 8 декабря 2019 года Моргенштерн выступал с концертом в Одессе, где во время выступления назвал день траура по погибшим во время пожара в местном колледже "е**ной показухой". Тогда рэпера обвинили в том, что тот иронизирует над смертью людей.  

Избиение музыкантов во Львове

В начале марта во Львове националисты также избили уличных музыкантов. Ребята исполняли на площади Рынок песни по заказу слушателей.

Конфликт начала одна из девушек после того, как прозвучала песня на русском языке. Она подошла к музыкантам и начала требовать "соблюдать мораторий".

Скандалисткой оказалась активистка молодежного крыла "Европейской солидарности" Порошенко. 

После перепалки с десяток националистов (предположительно из молодежной организации свободовцев "Сокол") избили музыкантов и сломали всю их музыкальную аппаратуру. Пострадавшие написали заявление в полицию. Но пока о подозрениях нападавшим ничего не известно. 

Впрочем, и после нападения на Денчика в Киеве полиция о расследовании этого инцидента ничего не сообщала.

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Теги: news, новости, Украина, уличный, музыкант, Киев, 7dniv, 7dnivinfo  
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