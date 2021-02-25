Поезд "Интерсити" сошел с рельсов возле Запорожья

В понедельник, 29 марта, в Славгороде Днепропетровской области сошел с рельсов поезд "Интерсити", который следовал из Киева.

В аварии никто не пострадал.

Видео инцидента обнародовали в сети очевидцы.

Речь идет о поезде маршрута 732К Киев - Запорожье. Никто из пассажиров не пострадал, однако в связи с аварией возможны задержки поездов.

По оперативной информации "Укрзализныци", с рельсов сошли 6 из 9 вагонов в 50 километрах от Запорожья. Во время инцидента в вагонах поезда находилось 88 пассажиров.

"Сейчас Укрзализныця решает вопрос о доставке указанных пассажиров до станции назначения. Также прорабатывается вопрос касательно поиска резервного состава поезда для обратного рейса", - говорится в сообщении.

Компания расследует причины аварии.