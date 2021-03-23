Вариант закрытия школ, садиков и приостановки общественного транспорта рассматривает мэрия Киева

В "красном" Киеве на время локдауна, который продлится до 9 апреля, могут максимально ужесточить карантинные ограничения. Власти рассматривают вариант с закрытием школ, садиков и остановкой транспорта.

Об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в в эфире "Украина 24", видео обнародовано в Youtube.

"Ситуация пока, к сожалению, совсем не улучшилась. Видим, мягко говоря, не совсем серьезное отношение к карантинным ограничениям со стороны горожан", - сказал он.

Также Поворозник отметил, что за последние две недели в городе добавили более тысячи койко-мест в больницах для пациентов с Covid-19. Однако их заполненность на сегодня достаточно серьезная.

"Ситуация критическая, у нас сегодня дети 1-4 классов пошли в школу… Но если ситуация не изменится, нам придется закрывать и 1-4 классы, и детские сады и принимать решение, чтобы ограничить работу транспорта в целом", - сказал Поворозник.