Как в Киеве разгорелись страсти вокруг "русско-украинского поэта" Шевченко

В Украине требуют закрыть российский культурный центр - или "Русский дом", который расположен в Киеве.

Повод более чем странный - на одной из конкурсов, который там проводили, Тараса Шевченко назвали русско-украинским поэтом.

К тому, что в современной Украине любят карать за подобную "дезинформацию", все уже привыкли. Но в данный момент есть вероятность, что у Зеленского могут применить по такому "значимому" поводу даже "дубину СНБО".

Разбирались в новом культурном скандале, который смело можно поставить в один ряд с борще-баттлом.

Что произошло в Русском доме

9 марта в Российском центре науки и культуры (или "Русский дом") в Киеве провели Международный творческий конкурс современных поэтов "День Шевченко", посвященный 160-летию со дня смерти Тараса Шевченко.

Формат мероприятия предполагал две площадки - в Киеве и Москве. Участники вели онлайн-диалог и декламировали стихи Шевченко - а также свои авторские произведения.

Из Москвы выступил российский литературовед Дмитрий Бак. В своей речи он назвал Тараса Шевченко поэтом-философом и заявил, что его лирика доходит до лермонтовской предельной степени накала (напр. "І виріс я на чужині"). По его мнению, Шевченко является народным заступником на украинской почве, в украинском языке и культуре, у которого болит сердце от того, что он видит вокруг. Это поэт-историософ, который рассуждает о природе российской и украинской культуры.

"Помните, его сатирические строки - "Німець скаже: "Ви моголи". "Моголи! моголи!" Золотого Тамерлана Онучата голі. Німець скаже: "Ви слав’яне". "Слав’яне! слав’яне!" Славних прадідів великих Правнуки погані!", - приводит пример Бак, называя Шевченко фундаментальной фигурой для украинской лирики, для мировой культуры и для русской литературы тоже.

"Потому что мы знаем, что вся проза Шевченко написана по-русски. Это факт известный. И, конечно, из песни слов не выкинешь", - заявил Бак.

Далее он прочитал стих Шевченко "І виріс я на чужині", акцентируя внимание на том, что украинский поэт употреблял словоформу "На Україні".

Ректор московского Театрального института им. Б. Щукина Евгений Князев тоже отметил огромное значение Шевченко в мировой культуре - в культуре России и Украины. От себя он добавил, что был знаком с умершим недавно актером Василием Лановым, который читал Шевченко только по-украински.

Российский поэт Владимир Вишневский сказал, что все советские дети росли на произведениях Шевченко и отметил, что поэзии не грозит никакой кризис, потому что "сама почва русская, украинская, славянская, пульсирует токами поэзии".

Студенты училища им. Щукина читали Шевченко по-русски.

Киевских участников конкурса представил заслуженный артист УСССР и член Союза кинематографистов Украины Алексей Колесник. Он восхитился Шевченко и назвал его планетарным писателем и поэтом. Чуть позже в своей речи он обратился к российским коллегам и выразил надежду на то, чтобы кончилась "пандемия физическая и политическая, чтобы наконец собраться за общим столом, в поездках и на фестивалях. И вместе спеть "Реве та стогне...".

После того, как выступили все украинские чтецы Колесник подвел итоги: "Не будем лукавить, будем дружить и будем любить друг друга".

Актриса театра Людмила Лымарь сказала, что имя Шевченко было очень почитаемо в ее семье и в школе. "Пели всегда и "Думи мої, думи", отец очень любил "Реве та й стогне Дніпр широкий", во всех застольях, и всегда это имя было в душе, в голове, в школе вместе с русскими классиками всегда звучало имя Шевченко", - рассказала она.

Далее к микрофону вышла член-корреспондент НАН Украины Лариса Скорик. Коренная галичанка отметила, что свое выступление изначально начнет на русском языке, чтобы "выразить глубочайшее уважение российской культуре, великолепнейшей ни с чем несравненной русской литературе и вообще всему тому пласту, который был так нежно привязан к Тарасу Григорьевичу Шевченко вместе со своими мыслями, поэзией". Она также отметила художественное наследие Шевченко, которого называли "Рембрандтом на территории Российской империи".

И отдельно заявила, что "на Украине 9 и 10 марта отметили лишь возложением цветов к памятнику Шевченко".

Скорик назвала мероприятие ко дню памяти Шевченко свидетельством прекрасных отношений между Украиной и Россией, "которые не испортит ничто, и даже недалекие не будем говорить кто".

То есть, по большому счету, состоялось культурное мероприятие, где россияне славословили главного украинского поэта. Но в МИД Украины решили иначе.

Реакция Украины

Изначально на этот анонс мероприятия, в котором Шевченко назвали "русско-украинским" поэтом обратил внимание заместитель вице-президента Всемирного конгресса украинцев в Южной и Западной Европе Павел Садоха.

Он опубликовал открытое письмо к президенту Владимиру Зеленскому и СНБО в своем Facebook. В обращении он призвал рассмотреть вопрос запрета "Россотрудничества" в Украине - за дезинформацию.

"Само название мероприятия дезинформирует украинское и мировое сообщество о том, что украинский поэт, национальный герой и символ Украины Тарас Григорьевич Шевченко был "русско-украинским поэтом". Но больше настораживает и беспокоит то, что на седьмом году войны, в Киеве совершенно открыто функционирует представительство российского пропагандистского агентства Россотрудничество. Это при том, что в России закрыты все украинские центры, преследуются украинские общественные деятели и Всемирный конгресс украинцев признан как нежелательная в РФ организация", – подчеркнул Садоха 10 марта.

После этого в МИД Украины заявили, что "отрицают любые российские нарративы о Шевченко".

"В связи с манипулятивными и дерзкими посягательствами страны-агрессора на историко-культурное и философское наследие Т.Г.Шевченко, отмечаем, что национальная самоидентификация Кобзаря - непримиримого борца за национальное и духовное возрождение Украины, освобождение нашей Родины из-под гнета России - не может вызывать никаких сомнений", – сказали в ведомстве.

При этом в МИД объяснили, что закрыть Российский центр науки и культуры в Киеве сложно, поскольку он имеет статус культурного представительства - еще по договору, подписанному Кабмином и правительством РФ в 1998 году. В Москве функционирует такой же Национальный культурный центр Украины.

В СНБО не исключили, что могут рассмотреть вопрос о прекращении работы Российского центра в Киеве, если поступит представление от "президента или другого субъекта законодательной инициативы".

Подобное обращение, кстати, уже поступило от министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко. Он назвал заявления "Россотрудничества" о "российско-украинском поэте Шевченко" - "мелкой информационной провокацией и очередным примером попытки присвоения заслуг украинцев и других национальностей".

Далее он выразил надежду, что СНБО рассмотрит вопрос деятельности филиала "Россотрудничества" на территории Украины в ближайшее время.

Ткаченко также связал нынешний инцидент с наболевшими для Украины темами - борща и академика Королева.

"Когда РФ не нравится, что Киев старше Москвы, она в русскоязычной Википедии ставит возраст нашей столицы V-X столетия. Когда РФ стыдно признавать, что без Королева космическая гонка между СССР и США завершилась бы разгромом советской космической программы, они украинца Королева называют чуть ли не русским. Когда чисто русские щи стыдно презентовать иностранцам, они присваивают себе происхождение нашего борща... Классические имперские привычки кремлевцев", - написал Ткаченко у себя в Telеgram.

Дело ведут к закрытию "Русского дома"?

То есть, как видим, дело, начав с Шевченко, повели к закрытию филиала Россотрудничества в Киеве. Что, не исключено, и было изначальной целью пиар-кампании.

И теперь, не исключено, что "Русский дом" действительно могут закрыть - тем более, что у Зеленского уже наработали алгоритмы принятия таких решений. Например, на ближайшем заседании СНБО.

По этому поводу глава "Россотрудничества" Евгений Примаков заявил, что в случае закрытия культурный центр перенесут в Донецк или Луганск.

Наш Русский дом в Киеве в начале марта провёл чудесный поэтический конкурс, в самые "Шевченковские дни", — "День Шевченко", хорошего русско-украинского поэта и писателя. Почему? Ну, во-первых, мы считаем, что не дело "приватизировать" Шевченко по причинам политики, тем более что прозу он вообще в основном на русском языке писал, много поэзии - по-русски. И вообще с чего это нам разбрасываться поэтами, и дарить их свидомым националистам-русофобам.

То, что они ожидаемо обиделись - ну, на обиженных воду возят. Тут я ничуть не удивился.

Давайте мы ещё на фасаде повесим портрет Шевченко, а ваши упоротые товарищи полезут его оттуда срывать? Будет ещё красивее.

А вот то, как наши, российские, турбо-патриоты, в экстазе стали тереться о свидомитов и курлыкать о зловредности "Дня Шевченко" и вообще преступности Агентства — это, конечно, замечательно. Это такое мощнейшее расчехление, что выйди эта публика без штанов к Лобному месту - и то не было бы так наглядно. Прелесть просто какая-то и праздник.

Напоминаю, что патриотизм и турбо-патриотизм — это совсем разные вещи. Не перепутайте. А чтобы не перепутали: на счёт раз-два-три я жду вторую серию оскорблённого воя, так сразу их и узнаете, кто там да что.

Что же касается самого, непосредственно, закрытия Русского дома:

а) украинский культурный центр никто в Москве не закрывал, а то, что там сотрудники на работу ходить перестали — так то их, украинского МинФина и МИДа, забота, не наша,

б) если украинская власть хочет закрыть культурный центр за чтение стихов Шевченко — то кто ж им мешает себя настолько жестоко выпороть,

в) если у нас не будет культурного центра в Киеве, то он появится в других городах, не обязательно тех же самых, где есть СБУ и ВСУ с СНБУ. там на Донбасе есть несколько. хотите нам помочь? валяйте.

Я искренне уважаю украинцев как народ. И Шевченко тоже. Но отчего я должен хоть в грош ставить этих безумных людей, которые над этим украинским народом ежедневно издеваются?".

Шевченко - украинский или русский тоже?

Родившись в 1814 году, Тарас Шевченко подростком переехал в Санкт-Петербург (1831 год). Там он учился изобразительному искусству. А главное - познакомился с российскими художниками и меценатами, которые помогли выкупить его из неволи.

В столице Российской империи Шевченко поступил в Академию художеств. И до 1840 года жил в основном в Петербурге.

Вернулся он туда в 1857 году и до смерти в 1861-м - жил именно в имперской столице. То есть из 47 лет жизни Тарас Григорьевич 13 лет он прожил в Петербурге. И еще десять лет служил в Русской императорской армии, базируясь также не в Украине. Впрочем, в армию он попал не по своей воле.

Также вся проза поэта написана по-русски. По количеству - это примерно половина литературного творчества Шевченко.

С учетом этой информации заявления о русско-украинской природе творчества Тараса Григорьевича не выглядят такой уж зрадой и информдиверсией, как это пытаются представить наши "профессиональные патриоты" и чиновники.