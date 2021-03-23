В Украину иностранцы могут въехать только с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус

Иностранные граждане могут въехать на территорию Украины только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус и полиса страхования.

Другие документы вроде сертификата о вакцинации не нужны.

Об этом заявил заместитель директора департамента - начальник управления организации пограничного контроля генерал-майор Юрий Лысюк в онлайн-трансляции Гоаспогранслужбы на Фейсбук.

Лысюку задали вопрос, может ли привитый от коронавируса иностранец пересечь украинскую границу, предъявив документ о вакцинации. Лысюк ответил, что правительство этот момент не учло: в постановлении от 22 марта назван только один документ для пересечения кордона - ПЦР-тест.

"Постановлением Кабмина этот вопрос не определен. При наличии таких документов у граждан мы на них не реагируем. Мы реагируем только, когда у иностранца есть ПЦР-тест. Тогда будет осуществлен пропуск", - сказал генерал-майор.

Он добавил, что пограничники проверяют ПЦР-тест как в бумажном, так и в электронном виде, но предпочтение отдают бумажному формату.