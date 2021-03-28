Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 30 марта 2021

В Украине по состоянию на утро 30 марта 2021 - 1 662 942 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 10 533 новых случаев в сутки.

Умерло 32 418 человек.

Выздоровело - 1 307 076.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1422), Львовской (961), Киевской (934), Харьковской (762) и Одесской (721) областях.

14433 человека привито против COVID-19 за сутки 29 марта 2021 в Украине, из них получили 1 дозу - 14 432 лица, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек.

212 898 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 212 896 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека.

По областям (по количеству инфицированных):

Киев - 1422 случая / 1740 прививок;

Винницкая область - 426 случаев / 640 прививок;

Волынская область - 232 случая / 370 прививок;

Днепропетровская область - 464 случая / 1290 прививок;

Донецкая область - 503 случая / 580 прививок;

Житомирская область - 169 случаев / 700 прививок;

Закарпатская - 187 случаев / 440 прививок;

Запорожская область - 205 случаев / 670 прививок;

Ивано-Франковская область - 297 случаев / 415 прививок;

Киевская область - 934 случая / 550 прививок;

Кировоградская область - 59 случаев / 420 прививок;

Луганская область - 220 случаев / 330 прививок;

Львовская область - 961 случай / 728 прививок;

Николаевская область - 287 случаев / 330 прививок;

Одесская область - 721 случай / 310 прививок;

Полтавская область - 490 случаев / 840 прививок;

Ровенская область - 335 случаев / 520 прививок;

Сумская область - 215 случаев / 540 прививок;

Тернопольская область - 281 случай / 440 прививок;

Харьковская область - 762 случая / 380 прививок;

Херсонская область - 69 случаев / 350 прививок;

Хмельницкая область - 511 случаев / 430 прививок;

Черкасская область - 280 случаев / 800 прививок;

Черновицкая область - 286 случаев / 380 прививок;

Черниговская область - 217 случаев / 240 прививок.